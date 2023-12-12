Из-за сбоя в "Киевстаре": во Львове уличное освещение включают вручную (видео)

По информации СМИ, из-за масштабной кибератаки на "Киевстар" начались технические проблемы у коммунальных служб и систем оповещения воздушной тревоги в некоторых городах Украины.

Во вторник, 12 декабря, около 7 утра во Львове отключились серверы коммунального предприятия "Львовсвет", которые управляют уличным освещением в городе. Об этом сообщили на сайте Львовского городского совета со ссылкой на директора предприятия Александра Егорова.

Как пояснил руководитель КП, это произошло из-за технического сбоя в работе компании "Киевстар", поскольку все серверы предприятия работают через систему этого оператора сотовой связи.

"Из-за этого уличное освещение выключали в течение нескольких часов в ручном режиме. До 14:30 проводили аварийные ремонты на определенных участках. На некоторых улицах включено уличное освещение, поскольку проверяются аварийные ситуации. А с 14:30 мы решили включать уличное освещение раньше. Поскольку это тоже происходит вручную", — отметил директор КП.

Кроме того, не работают все электронные табло на остановках общественного транспорта. А вот оповещение в регионе не пострадало — сигналы воздушной тревоги можно будет услышать через громкоговорители.

Директор "Львовсвета" отметил, что до 16:30 нужно включить более 300 шкафов и терминалов.

"То есть нам нужно осветить все подходы и подъезды к школам и садикам. Потому что родители сейчас и так стрессуют из-за отключенной мобильной связи", — отметил руководитель предприятия и заверил, что они параллельно будут искать альтернативный канал связи, чтобы снова не попадать в подобную ситуацию.

Сбои в других городах Украины

В некоторых городах Украины из-за сбоя в "Киевстаре" также произошло отключение линий электропередач уличного освещения, которое утром приходилось выключать, а вечером включать в ручном режиме. Такая проблема возникла, в частности, в Сумах и Запорожье.

В Сумах из-за технического сбоя в работе сотового оператора выключали уличное освещение тоже в ручном режиме. В городе работало 8 бригад, которым необходимо было осуществить отключение более чем на 300 подстанциях. К обеду в Сумах уличное освещение было отключено полностью. Работы по отключению продолжались на окраинах города.

Кроме того, из-за сбоев в "Киевстаре" в Сумах возникли проблемы с работой сирен оповещения воздушной тревоги. На время устранения технических неисправностей оповещение громады будут осуществлять работники патрульной полиции и ГСЧС. Помогут горожанам и официальные информационные ресурсы.

В Запорожье уличный свет в полдень был еще включен из-за отсутствия связи с оборудованием в результате глобального сбоя в сети "Киевстара". Выключать свет будут в ручном режиме, где это возможно, а потом будут включать.

Также из-за хакерской атаки на "Киевстар" прекратили работать системы оповещения о воздушной тревоге в населенных пунктах Киевской области, в Днепре, Черкассах и Умани.

В Черновцах предупредили о потенциальных трудностях с оплатой проезда в общественном транспорте через валидаторы с помощью банковских карточек или NFC.

В Ровно сбой в работе "Киевстар" привел к перебоям в работе горячей линии городского совета. Мэрия сообщила общественности, что лучше пользоваться стационарными номерами 1553, 63-63-95, 26-67-68, а также мобильным номером (099) 333-15-53 до восстановления работы сети.

Что известно о сбое в работе "Киевстара"

12 декабря в работе сетей "Киевстар" произошел масштабный сбой, вслед за которым начались проблемы с другими системами.

Позже пресс-служба "Киевстар" сообщила, что причиной сбоя стала хакерская атака. В компании заверили, что персональные данные абонентов не скомпрометированы.

СБУ открыла уголовные производства по восьми статьям из-за кибератаки на компанию "Киевстар". По одной из версий, за этим могут стоять российские спецслужбы.

Около 14:00 генеральный директор компании "Киевстар" Александр Комаров заявил, что пока что сроки восстановления сервисов окончательно не ясны.

Напомним, 12 декабря эксперты объяснили, к чему привела атака хакеров на ядро сети "Киевстар". Масштаб события настолько мощный, что перестали работать абсолютно все сервисы, включая мобильную связь, биллинг, домашний интернет и национальный роуминг.