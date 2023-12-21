План "Б" уже действует: в Минфине рассказали, как Украина справится без денег США и ЕС

Украинское правительство уже сейчас планирует активизировать внутренние ресурсы для покрытия расходов, поскольку принятых партнерами решений недостаточно для финансирования бюджета в январе-феврале 2024 года.

В Украине уже запустили "план Б", поскольку финансовая помощь от западных партнеров задерживаются. Из-за продолжающейся войны деньги нашему государству нужны уже сейчас, их будут искать внутри страны. Об этом заявил 20 декабря министр финансов Сергей Марченко на мероприятии Центра экономической стратегии.

"Будем максимально приближать ресурсы, которые можем приблизить, на январь-февраль. Это авансовая уплата дивидендов, увеличение объема заимствований и другие меры. Ситуация не является критической, просто понимание, что нам нужно будет максимально полагаться на внутренний ресурс", — сказал он.

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Министр назвал главные риск для государственных финансов в следующем году. Так, по его словам — это необходимость увеличить расходы на войну. При этом, как подчеркнул Марченко, максимальный размер средств украинское правительство уже предусмотрело.

"Самая большая неопределенность у нас в секторе безопасности и обороны. Мы не можем сказать, в какой момент кому-то не хватит средств. У нас слишком много вопросов к использованию средств по этому направлению. Потому что другие направления более контролируемы", — объяснил Сергей Марченко.

Что касается 2025 года, то министр финансов отказался прогнозировать ситуацию. Но отметил, что уже сейчас есть признаки того, что он будет сложнее 2024-го.

"Во-первых, электоральные циклы смещают акценты с Украины на другие проблемы, в частности внутренние. Но мы работаем, и есть надежда, что мы сможем заместить определенные источники другими. Нет нужды посыпать голову пеплом, но ситуация в 2025 году выглядит сложнее, чем в 2024-м", — сказал он.

Сергей Марченко также сказал, что западную помощь Украина получит, но не в первые месяцы 2024 года.

"Единственное, что нас беспокоит – это ритмичность и своевременность поступления. Риски у нас есть в январе-феврале", — добавил профильный министр.

Украина без финансовой поддержки: как будут исправлять ситуацию

17 декабря советник президента Украины Олег Устенко рассказал, что план "Б", скорее всего, будет многоуровневым.

"Но я считаю, что на первом этапе достаточно будет обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов", — сказал он.

По его словам, дефицит государственного бюджета в 2024 году будет на уровне 40 миллиардов долларов. Поэтому очень важно, чтобы помощь союзников была систематической.

При этом, по прогнозам Устенко, Украина может получить 10 миллионов долларов из замороженных российских активов первым траншем. В то же время он считает, что Евросоюз предоставит нашей стране финансовую помощь до 25 декабря 2023 года.

Напомним, 14 декабря стало известно, что Швеция согласовала передачу зимнего пакета помощи Украине на 124 миллионов евро. Также отметим, что что Палата представителей США в сентябре заблокировала для Украины 300 миллионов долларов, которые должны были бы пойти на помощь в войне с Россией.