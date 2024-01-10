Пенсии в Украине: насколько проиндексируют выплаты в 2024 году

По словам заместителя министра социальной политики Дарьи Марчак, показатель индексации пенсионных выплат в 2024 будет на уровне, который поможет защитить пенсионеров от показателей инфляции.

В 2024 году в Украине должна состояться индексация пенсий. В правительстве рассчитывают, что пенсии украинцев после этого вырастут на 13%, сказала в эфире телемарафона 10 января первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

По ее словам, это только предварительные расчеты, однако пенсии точно будут проиндексированы.

"На 2024 год точный размер будет рассчитан исходя из показателей макроэкономики, которые у нас будут уже в середине февраля. Но, предварительно, мы ожидаем роста примерно на 13%", – сказала она.

Как отметила заместитель министра социальной политики, украинские пенсионеры будут защищены от негативного влияния роста потребительских цен. Она также добавила, что в 2022 и 2023 годах индексация пенсий перекрыла и превысила уровень роста инфляции и зарплат.

Когда начнут меняться пенсии

Правительство запланировало трижды повысить пенсии украинцам в течение 2024 года, а именно:

в январе и июле 2024 года — тем, кто получает минимальную пенсию, которым исполнилось 65 лет и которые имеют полный страховой стаж (мужчины — 35 лет стажа, женщины — 30 лет);

в марте 2024 года — повышение получат все, чьи пенсии должны индексировать по плану, а также те, кто получает минимальную и максимальную пенсию — в связи с ростом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Также с января уровень прожиточного минимума для людей, утративших работоспособность повысился с 2 093 гривны до 2 361 гривны. Поэтому минимальная пенсия стала больше и теперь составляет 2 361 гривен, а максимальная выросла с 20 930 до 23 610 гривны. В то же время увеличение пенсий в связи с ростом прожиточного минимума происходит также с 1 января. Но в 2024 году оно состоится немного позднее — в марте.

Социальные выплаты в 2024: какие произойдут изменения

В начале 2024 года вырос, например общий показатель прожиточного минимума. Так, теперь он составляет 2 920 гривен, а вот для тех украинцев, которые признаны нетрудоспособными, он составит 2 361 гривну.

Выплаты за сверхнормативный стаж увеличился до 23,6 гривны за каждый дополнительный год. Размер добровольного пенсионного взноса повысился до 1562 гривен, а вот доплата одиноким пенсионерам, нуждающимся в уходе, — до 944 гривен.

Ранее стало известно, что пожилым украинцам, у которых не будет 15 лет стажа в 65 лет, будут получать от государства социальную помощь, а не пенсию. Также Фокус объяснял, у кого из украинцев пенсии в 2024 году увеличатся на 2,6 тысячи гривен.