Кандидатов более 70 тысяч: в ДТЭК рассказали, кому отключат свет за долги

По словам гендиректора Yasno Сергея Коваленко, клиенты из двух регионов страны задолжали компании более 600 миллионов гривен за поставленное электричество.

Из-за долгов за электричество без света могут остаться около 70 тысяч жителей в Киеве и Днепропетровской области. Но отключать сразу всех подряд не будут. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook генеральный директор компании-поставщика электроэнергии Yasno, входящей в группу ДТЭК, Сергей Коваленко.

Он отметил, что компания не будет отключать свет абонентам по всей Украине, поскольку работает только с частными клиентами в Киеве и Днепропетровской области.

"Мы не будем отключать всех подряд. У нас есть четкие критерии и по сумме, и по "возрасту" задолженности. Сейчас таких кандидатов на отключение более 70 тысяч в Киеве и Днепропетровской области. Их общий долг составляет более 600 миллионов гривен", — объяснил он.

Он также уточнил, что отключать свет "не будут одномоментно всем и внезапно".

"Мы ежемесячно оповещаем клиентов о состоянии счета, все знают, есть ли у них долг или нет. Когда же мы будем подавать на отключение, то владелец жилья получит бумажное предупреждение за 10 дней до отключения, еще за 5 дней — оповещение от ОСР", — сказал Сергей Коваленко.

Сейчас, как отметил гендиректор Yasno, всем абонентам лучше уточнить показания своих счетчиков, а также передавать данные корректно и ежемесячно оплачивать счета, чтобы не накапливались долги.

"Деньги пойдут в энергосистему. Атаки на инфраструктуру, особенно в восточной части Украины, никуда не делись, поэтому ремонты и масштабные восстановления — это наша реальность еще надолго. Поэтому, пожалуйста, оплачивайте счета вовремя", — подытожил представитель компании.

Напомним, в конце 2023 года Кабмин принял постановление и вернул начисление пени и взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Также предприятиям позволили не обслуживать клиентов, которые частично или полностью не платят за потребленные услуги.

11 января генеральный директор Yasno Сергей Коваленко заявил, что отключения света по причине долгов стартуют с 29 числа. По его словам, компания не планирует обеспечивать электроэнергией клиентов:

с наибольшей суммой долга;

с глубиной долга — как долго потребитель не оплачивал счета за электроэнергию.

Напомним также, что эксперты говорят о многомиллиардных долгах в энергетическом секторе. Так, по словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, самые большие долги сегодня в газовом секторе, — они составляют более 200 млрд грн, в том числе 80 млрд грн накоплены за последние два года. А на рынке электроэнергии НАЭК "Укрэнерго" имеет задолженность перед ГарПоком около 32 млрд грн., у компании "Энергоатом" задолженность по ПСО 17 млрд грн, а общая задолженность на рынке электрической энергии превысила 60 млрд грн.