Цены на нефть резко выросли после ударов США по хуситам в Йемене, — Bloomberg (фото)

Аналитики отмечают, что стоимость мирового эталонного сорта нефти Brent выросла на 2,5% и превысила 79 долларов за баррель. Главный риск заключаются в том, что Иран будет напрямую втянут в вооруженный конфликт.

Цены на мировом рынке нефти подскочили после того, как США, Британия и их союзники нанесли в ночь на 12 января авиаудары по повстанцам-хуситам в Йемене. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство подчеркивает, что инвесторы пытались оценить вероятность того, что эскалация боевых действий спровоцирует более широкий конфликт на Ближнем Востоке. Однако главный риск повышения цен, по мнению экспертов, заключается в том, что Иран будет напрямую втянут в конфликт, что может поставить под угрозу добычу и потоки нефти в регионе, который производит треть мировой нефти.

Кроме того, это вновь вводит на рынке премию за военный риск, которая ослабляла предложение стран, не входящих в ОПЕК+, и замедляла рост спроса.

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Глобальный рынок нефти — что ожидать

Citigroup, ожидая возможные удары по йеменским террористам, подсчитала, что геополитические риски на Ближнем Востоке увеличили стоимость нефти марки Brent на 2-3 доллара за баррель, и заявила, что премия может существенно вырасти, если перебои с поставками усилятся.

Такого же мнения придерживается Джованни Стауново, стратег по сырьевым товарам в UBS Group AG, который считает, что любая премия за риск сохранится только в случае перебоев с поставками нефти.

"Мы ожидаем более высоких цен в ближайшие месяцы, думая, что Brent поднимется выше 80 долларов за баррель, поскольку сокращение добычи ОПЕК+ приводит к небольшому дефициту предложения на рынке нефти", — прокомментировал ситуацию Стауново.

В то же время, как пишет агентство, усиление конфликта предполагает большую вероятность сбоев и необходимость изменения направления судов.

"Однако еще больший риск заключается в том, что это распространится, и мы начнем видеть угрозы потокам, выходящим из Персидского залива", — подчеркнул Уоррен Паттерсон, руководитель отдела стратегии сырьевых товаров в ING Groep NV.

Эскалация на Ближнем Востоке

Напомним, 12 января США и Британия при поддержке союзников нанесли массированный комбинированный авиаудар по базам и другим военным объектам террористов-хуситов в Йемене. Как отмечают официальные представители США, удары наносились максимально точно и взвешенно, чтобы избежать жертв среди мирного населения — были поражены радары и ракетные пусковые установки.

Удары последовали за нападениями на корабли в Красном море, которые поставили под угрозу потоки топлива и товаров через жизненно важный водный путь. Хуситы почти ежедневно обстреливали ракетами корабли в течение последних двух месяцев и поклялись не прекращать, пока Израиль не прекратит наступление на сектор Газа.

Ранее на этой неделе хуситы предприняли крупнейшее на сегодняшний день нападение на судоходство в Красном море, несмотря на присутствие военно-морских сил под руководством США. Это вызвало предупреждения Вашингтона о возмездии. В четверг, 11 января, Иран также захватил танкер у берегов Омана, что еще больше обострило ситуацию.

Американский президент Джо Байден оставил открытой возможность дополнительных действий против хуситов.

"Я без колебаний предприму дальнейшие меры для защиты нашего народа и свободного потока международной торговли, если это необходимо", — сказал он.

Вместе с тем Саудовская Аравия и другие страны региона обеспокоены тем, что такие действия приведут к обострению напряженности.

Одновременно Иран осудил эти удары, а Министерство иностранных дел страны заявило, что это лишь усугубит отсутствие безопасности и нестабильности во всем регионе, поскольку хуситы заявили, что их не остановить.

Напомним, постоянное представительство страны-агрессора России 12 января хочет обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, включая "палестинский вопрос", и требует срочно созвать заседание Совбеза ООН.