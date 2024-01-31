Вода и тепло с 1 февраля: как изменятся тарифы для украинцев

Фокус рассказывает, сколько придется платить украинцам за воду и отопление в феврале 2024 года.

Коммунальные услуги и повышение тарифов — тема, которая очень беспокоит многих украинцев на фоне полномасштабной войны. Все потому, что любые изменения влияют на финансовое состояние граждан. Поэтому Фокус объясняет, изменятся ли тарифы на воду и отопление с 1 февраля 2024 года.

Тарифы на горячую и холодную воду с 1 февраля 2024 года

С ценами на горячую воду с 1 февраля никаких изменений не произойдет. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль говорил еще летом 2023 года. Поэтому за горячую воду украинцы будут платить по тарифам 2022-го, по крайней мере до конца отопительного периода.

Тем временем, несмотря на то, что в ассоциации "Укрводоканалэкология" говорили, предприятия в 2024 году не смогут полноценно работать, если не повысить тарифы на водоснабжение и водоотвод на 50%, массового подорожания не случилось. Хотя в некоторых городах тарифы все же изменились.

Например, во Львове еще в январе подорожала услуга абонентского обслуживания централизованного водоснабжения и водоотвода, которую предоставляют потребителям по индивидуальным договорам. Для тех, у кого счетчики не установлены, стоимость водоснабжения увеличилась на 37,7%, а для тех, у кого оборудование есть, — на 6,2%.

Также в Кропивницком городской совет установил новые тарифы на водоснабжение и водоотвод для поселка Нового. Но для потребителей ничего не изменится, поскольку разницу между тарифами будут покрывать из городского бюджета.

Тарифы на отопление: изменится ли цена с 1 февраля

В отопительном сезоне 2023/2024, согласно решению правительства, теплопоставщики оставили тарифы на уровне 2022 года. Так, в постановлении №896 Кабмин продлил до середины апреля следующего года действие ПСО (специальных обязательств) для производителей тепла. Но важно помнить, что тарифы на тепловую энергию для населения определяют местные органы власти, поэтому в каждом регионе стоимость Гкал отличается. Например:

в Киеве — в 1 654,41 грн за 1 Гкал;

в Днепре — 1 741,32 грн за 1 Гкал;

в Одессе — 1 813,94 грн за 1 Гкал;

в Черновцах — 1 204,62 грн за 1 Гкал;

во Львове — 1 402,78 грн за 1 Гкал (КП "Львовтеплоэнерго") и 1 420,32 грн ("Зализнычтеплоэнерго");

Харькове — 1 748,47 грн за 1 Гкал;

в Полтаве — 1 332,52 грн за 1 Гкал;

в Сумах — 1 540,26 грн за 1 Гкал;

в Чернигове — 1 586,16 грн 1 Гкал; (ООО фирма "ТехНова") и 2 125,18 грн за 1 Гкал (ПАО "Облтеплокоммунэнерго").

Напомним, ранее Фокус писал, почему украинцы заплатят больше за газ в феврале 2024 года. Также Фокус объяснял, как и когда может подорожать электроэнергия для бытовых потребителей.