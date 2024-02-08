Субсидия без договора аренды и прописки: реально ли получить выплаты от государства

Как рассказали в Пенсионном фонде Украины, без заключенного договора аренды жилья субсидия назначается только при одном условии.

В Украине субсидиями могут пользоваться люди, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за полномасштабного вторжения ВС РФ и переехать в более безопасные регионы страны. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

Отмечается, что жилищная субсидия может быть назначена одному из членов домохозяйства, которые не зарегистрированы (не задекларированы) в жилом помещении, но фактически проживают в нем на основании договора найма.

Однако без заключенного договора аренды жилья субсидия может быть назначена в случае, когда люди, проживающие в жилом помещении, не являющиеся их собственностью, являются внутренне перемещенными лицами.

Субсидии в Украине: каков размер выплат

Для украинцев средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в отопительный сезон 2023/2024 будет на уровне 1 410 гривен. Сокращать размер жилищных субсидий после того, как с 1 января повысилась минимальная зарплата, правительство не планирует. Государство даже планирует увеличить расходы на субсидии. Так, в 2024 году в госбюджете на субсидии заложено 50 миллиардов гривен для 3 миллионов украинских семей. Этот показатель на 25% превышает уровень 2023 года.

Кого из украинцев могут лишить субсидии и почему

Отменить льготы могут, если:

выявлен дополнительный доход семьи;

получатель субсидии умер;

произошли изменения в составе семьи;

есть задолженность за ЖКУ;

семья сменила место жительства.

Гражданам, если они желают получать субсидии на коммуналку, необходимо подать специальное заявление об изменениях в ПФУ.

Тем временем напомним, что в Украине некоторые коммунальные услуги хотят пересчитывать по новому принципу. Как сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, для перерасчета будет создан четкий алгоритм, с принципом "плати за то, что получил". Также ранее Фокус рассказывал, на какие финансовые льготы имеют право участники боевых действий.