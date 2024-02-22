Польская блокада спровоцирует подорожание продуктов в Украине: чем стоит запастись сейчас

Протесты польских фермеров заставляют операторов к поиску альтернативных маршрутов поставки, но и расходы на логистику тоже увеличиваются.

Из-за блокады пунктов пропуска на польской границе, операторам приходится подыскивать альтернативные маршруты поставки продукции в Украину. Из-за этого стоимость каждого рейса увеличивается на 600-1 000 евро. Об этом агентству "Укринформ" рассказали в Ассоциации ритейлеров Украины (RAU).

На фоне цен проблем в Ассоциации прогнозируют подорожание ряда товаров для украинских потребителей. Подчеркивается, что критической является ситуация для сетей, которые занимаются импортом продукции, и завозят овощи, фрукты, рыбу, крупы и молочные продукты. из-за проблем с логистикой компаниям трудно обеспечить соответствующий температурный режим для того, чтобы сохранить продукцию.

"Ситуация приобретает критический масштаб, ведь общее время ожидания на пересечение границы в некоторых случаях достигает месяца. Это заставляет операторов искать альтернативные маршруты, в частности через соседние государства (Венгрию или Румынию), что приводит к трудностям и продлению срока доставки на два-три дня. А это увеличивает стоимость каждого рейса на 600-1000 евро. Неизбежно, это приведет к росту цен на ряд товаров для конечных потребителей", — пояснили в Ассоциации ритейлеров Украины.

К тому же у украинских производителей возникла проблема с дефицитом важных компонентов, оборудования или упаковки, доставку которых заказывали из-за рубежа. Соответственно, с украинского рынка могут исчезнуть некоторые товары, учитывая важность этих импортных элементов.

"Для понимания: только для одной крупной торговой сети потери от снижения объема торговли могут достигать примерно 100 миллионов гривен еженедельно", — отмечают в RAU.

Блокада границы

Напомним, с 9 февраля на границе с Польшей продолжается 30-дневная забастовка, которую организовали польские перевозчики. 20 числа поляки усилили блокаду на границе с Украиной. Участники протестов заблокировали железнодорожные пути возле пункта пропуска "Медика — Шегини", вскрыли грузовой вагон и высыпали из него зерно. Украинскую продукцию, которую уничтожили поляки, должны были доставить в Германию транзитом через Польшу.

Президент Польши Анджей Дуда 21 февраля объяснил, почему польские фермеры решились на протесты. По его мнению, "люди боятся огромного наплыва украинской сельскохозяйственной продукции на рынки стран Европейского Союза".

"Трудно не понять, что они боятся за свои средства к существованию", — сказал глава государства.

В то же время глава Украины Владимир Зеленский в тот же день предложил Анджею Дуде и польскому премьер-министру Дональду Туску встретиться на границе и решить вопрос с протестами.

К слову, пользователи соцсетей ранее заметили, что в блокаде украинской границы участвует поляк Петр Панасюк. Мужчина есть в базе "Миротворца" и поддерживает действия ВС РФ в Украине.