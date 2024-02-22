Выплаты за усыновление детей: украинцам объяснили, как дополнительно получить более 10 тысяч грн

Украинцам, которые усыновили ребенка, финансовую помощь оказывает не только государство. Так, в Минреинтеграции рассказали, что семьи с приемными детьми в 2024 году могут рассчитывать на денежные выплаты от благотворителей.

Благотворительная организация "СОС Детские городки" возобновила выплаты денежных пособий для приемных семей, детских домов семейного типа (ДДСТ) и опекунов, в семьи которых были устроены дети в течение 2024 календарного года. Об этом 22 февраля сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Кто получит помощь и какую сумму выплачивают

По информации ведомства, целевая благотворительная помощь распространяется на семьи, которые проживают:

в Закарпатской области;

в Ивано-Франковской области;

во Львовской области;

в Киевской области;

в Черниговской области;

в Черновицкой области;

в Полтавской области;

в Харьковской области;

в Николаевской области;

в Днепропетровской области;

в Запорожской области;

в Херсонской области;

в Сумской области;

в Одесской области.

Отмечается, что семьи получат 10,8 тысячи гривен выплат. Средства выплачиваются тремя платежами в течение трех календарных месяцев. Зарегистрироваться для получения выплат можно по ссылке.

Кроме этого, денежная помощь предоставляется семьям, которые усыновили ребенка или детей в Украине в период с 1 сентября 2023 года до 31 декабря 2024-го. К программе могут присоединиться:

семьи, усыновившие ребенка (детей) с инвалидностью;

семьи, которые усыновили двух и более детей;

семьи, которые являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ);

семьи, которые усыновили ребенка в возрасте старше пяти лет (на момент усыновления).

Размер денежной помощи составляет 10,8 тысячи гривен за усыновление одного ребенка и 14,4 тысячи гривен, если семья усыновила ребенка с инвалидностью.

Чтобы присоединиться к программе украинцы должны зарегистрироваться, подав соответствующее заявление по ссылке.

В то же время на сайте благотворительной организации отмечается, что гражданам также нужно предоставить некоторые документы. Речь о:

оригинал согласия на обработку персональных данных заявителя (законного представителя ребенка);

оригинал согласия на обработку персональных данных ребенка/детей, которые были устроены в семейные формы воспитания (приемные семьи, ДДСТ, в семьи опекунов (попечителей);

оригинал заявления законного представителя ребенка;

копия паспорта заявителя (законного представителя ребенка/детей); в случае ID — копия ID;

копия документа, подтверждающего зарегистрированное/задекларированное место жительства (для паспорта гражданина Украины старого образца — страница паспорта с отметкой о регистрации, в случае подачи паспорта в форме ID-карты — справка о зарегистрированном/задекларированном месте жительства лица);

копию РКНОПП заявителя (законного представителя ребенка);

копию справки внутренне перемещенного лица заявителя и ребенка/детей (при наличии);

копию документа о создании приемных семей, ДДСТ и об устройстве ребенка в приемные семьи, ДДСТ; для опекунов (попечителей) — решение суда или органов опеки и попечительства;

копию свидетельства о рождении ребенка/детей, которые были устроены в семейные формы в 2024 году;

информация о банковских реквизитах заявителя (законного представителя ребенка);

отчет о распределении целевой благотворительной помощи.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил увеличить выплаты украинским военным, которые находятся на передовой. Ожидается, что зарплаты защитников могут вырасти до 200 тысяч гривен в месяц. Также Фокус писал о новой финансовой помощи, которую выплатят украинским беженцам в Польше.