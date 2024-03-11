Зима без блэкаутов: в Кабмине рассказали, как заставили РФ реже атаковать энергообъекты

Для защиты украинской энергосистемы от атак со стороны России создали второй уровень защиты, и есть десятки случаев, когда она сработала.

Украина хорошо подготовилась к возможным ударам ВС РФ по энергетическим объектам, поэтому Москве в конце зимы пришлось применять новую тактику атак. Как объяснил в интервью изданию "РБК-Украина" вице-премьер по восстановлению-министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, в российской армии поняли, что Украина смогла усилить защиту энергетической инфраструктуры.

"В этом сезоне у нас уже был уже второй уровень защиты — от шахедов и дронов. Знаю десятки случаев, когда эта защита сработала", — рассказал он.

По его словам, зимой 2023/2024 Украина сконцентрировалась на защите ключевых подстанций.

"Подстанции низшего уровня пытались выбить, таким образом отключить крупные предприятия от энергоснабжения. Но этих подстанций больше есть возможность маневрировать, переподключить, трансформаторы для них заменить легче, потому что их много", — объяснил вице-премьер по восстановлению-министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры.

Будут ли проблемы с электроэнергией весной

Если российская армии не будет массировано обстреливать энергетические объекты Украины, то каких-то серьезных рисков для энергосистемы не существует, пишет Фокус в своем материале: "Украина экспортирует электроэнергию в ЕС: откуда взялся избыток и ждать ли блэкаутов весной".

Как объяснил эксперт программы "Энергетика" аналитического центра Украинский институт будущего Андриан Прокип, проблемы могут возникнуть летом, когда атомные станции будут на ремонте, а Украине придется импортировать ток.

"И это вопрос — сколько мы будем импортировать? По какой цене? А если будет лето жарким, дефицит увеличится, импорт, соответственно, также. Более того, еще быстрее начнут накапливаться долги летом, если не будет наработана программа по решению этой долговой проблемы. А весна — это период передышки между зимой и летом", — сказал он.

В то же время директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко тоже подтвердил, что кроме военных рисков — разрушения энергетической инфраструктуры, самая большая проблема сейчас — это огромные долговые проблемы в энергетике.

Напомним, ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил о планах построить четыре ядерных реактора на Хмельницкой АЭС. Так власти хотят компенсировать временную потерю крупнейшей атомной станции в Европе — Запорожской АЭС.