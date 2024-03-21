Как изменится экономика Украины в 2024 году: в Нацбанке озвучили прогноз

По словам заместителя председателя Национального банка Украины Сергея Николайчука, в 2023 году экономика страны выросла до 5,7%, но в 2024-м ситуация будет несколько иной.

В Национальном банке Украины (НБУ) считают, что максимальный уровень роста украинской экономики в 2024 году составит более 3%. Об этом сказал 21 марта в интервью изданию Forbes заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

"Новая информация, которую мы получили за фактически два месяца с момента финализации нашего январского прогноза пока является достаточно сбалансированной. Мне трудно сказать, что риски в одну или другую сторону существенно преобладают", — сказал он.

Николайчук также отметил, что экономическая активность в 2023 году оказалась лучше, чем ожидалось. Например, в сельском хозяйстве на фоне благоприятных погодных обеспечило два дополнительных пункта к росту внутреннего валового продукта (ВВП) страны. В итоге, по словам представителя Нацбанка, в прошлом году экономика Украины выросла до 5,7%.

"В этом году мы не закладываем еще лучших погодных условий. В принципе у нас достаточно консервативные предположения по урожайности, ожидаем, что урожай будет ниже, особенно это касается зерновых. В то же время достаточно мягкие погодные условия уже этой зимой позволили также иметь несколько лучшие результаты по строительству в начале года и раньше начать посев яровых", — рассказал заместитель председателя Национального банка.

К тому же стабильная ситуация в энергетике позволила возобновить экспорт электроэнергии.

"В то же время, если говорить о другой стороне медали, то мы видим определенное усиление рисков того, что война может быть более длительной, чем мы закладывали в наш январский прогноз, и это будет ограничивать восстановление. Поэтому баланс этих факторов, по моему мнению, дает нам основания говорить, что наш прогноз роста ВВП в этом году на 3,6% остается достаточно реалистичным", — добавил Сергей Николайчук.

Какой будет финансовая поддержка Украины в 2024 году

14 марта в НБУ сообщили, что уровень внешней поддержки Украины в марте и апреле должен достичь отметки в более чем десять миллиардов долларов. При этом отметили, что до сих пор существует риск того, что денежного обеспечения от международных партнеров может и не хватить.

"В конце февраля Совет Европейского Союза одобрил начало инструмента Ukraine Facility общим объемом 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы. Украина также достигла соглашения на уровне персонала по третьему пересмотру программы с Международным валютным фондом и ожидает решения Совета директоров Фонда через неделю", — рассказали в НБУ.

В то же время 20 марта стало известно, что Европейская комиссия уже предоставила Украине первый транш макрофинансовой бюджетной помощи в размере 4,5 миллиарда евро. По словам министра финансов Сергея Марченко, благодаря полученной поддержке государству удастся своевременно и полностью профинансировать основные социальные и гуманитарные расходы госбюджета.

Также 1 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что в течение текущего года Киев рассчитывает получить от ЕС 16 миллиардов евро. Часть этих денег направят на восстановление разрушенной инфраструктуры из-за вторжения ВС РФ.