Света придется подождать: Шмыгаль объяснил, как долго будут восстанавливать энергосистему (видео)

По словам премьер-министр Дениса Шмыгаля, россияне во время утреннего обстрела 22 марта поразили 20 подстанций и электростанций в Украине.

На оживление всех потребителей, которые остались без света в результате массированной ракетной атаки утром 22 марта, понадобятся одни сутки. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, атака россиян 22 марта была направлена против украинской энергосистемы. Так, в результате обстрела было поражено около 20 подстанций и электростанции, в частности ДнепроГЭС.

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"Ключевое сейчас — энергосистема целостная и энергосистема работает стабильно. Благодаря дополнительной защите наших энергообъектов мы выдержали удар. Дефицита мощностей нет и пока не прогнозируется. Ремонтные бригады работают 24/7, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в украинские дома", — сказал Шмыгаль.

Премьер также рассказал, как в Украине будут возвращать свет. По его словам, процесс будет состоять из трех этапов:

на первом этапе энергетики будут запитывать критическую инфраструктуру (теплоснабжение, водоснабжение, больницы);

второй этап предусматривает, что свет будут возвращать бытовым потребителям;

на третьем — будут подпитывать промышленность.

"Предварительно, нам нужны сутки, чтобы запитать всех бытовых потребителей. Все постепенно восстановим. "Укрэнерго" и Министерство энергетики будут сообщать все дополнительные детали", — подчеркнул глава Кабмина.

Почему Россия атакует электростанции под конец отопительного сезона в Украине

В осенне-зимний период под обстрел ВС РФ попадали, как правило, энергетические объекты на территориях, расположенных близко к линии фронта. Однако 22 марта россияне выпустили по энергетическим объектам в Украине 90 ракет и 60 дронов, обстреляв сразу несколько областей. Однако устроить блэкаут им не удалось, о чем писал Фокус в своем материале:"Украина без света. Какие последствия атаки по энергетике и чем опасны удары по ДнепроГЭС".

По мнению директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, план России провалился, поскольку объединенная энергетическая система работает в целостном режиме.

"Это главное. Есть локальные вопросы. Проблема с отключениями особенно касается Днепропетровской, Харьковской областей. Но эти проблемы сейчас решаются и думаю, что они будут в ближайшие одни-двое суток решены", — сказал эксперт.

Он считает, что накануне атаки произошли некоторые события, которые могли повлиять на решение Кремля ударить по станциям и сетям.

"Они не прекращали обстреливать украинскую энергетическую инфраструктуру, просто атаки не были столь массовыми, как это было сегодня. Почему это произошло сейчас? Ну, видимо, потому что Россия чувствует невозможность победить Украину на линии фронта. Во-вторых, серьезный удар по репутации Кремля был нанесен прорывом РДК, чеченских подразделений на территории Белгородщины. И, видимо, они ничего не нашли лучше, как ударить по критической инфраструктуре Украины", — отметил Владимир Омельченко.

Напомним, что во время массированного ракетного обстрела 22 марта ранения получили двое энергетиков. В компании ДТЭК рассказали, что это произошло во время атаки на ТЭС. Также последствиями массированного обстрела Украины 22 марта стали жертвы среди гражданского населения и блэкауты в регионах.