Украинцам в шести областях выплатят более 10 тысяч гривен: как получить

Выплаты смогут получить граждане с низким уровнем доходов. Потратить полученную помощь можно будет обеспечение базовых потребностей.

Украинцы продолжают получать финансовую поддержку со стороны различных международных организаций в связи с полномасштабной войной с Россией. Так, Эстонский совет по делам беженцев в Украине открыл онлайн-регистрацию на многоцелевую денежную помощь, в рамках которой некоторым гражданам будут выплачивать по 3,6 тысячи гривен в течение трех месяцев. Об этом говорится на странице организации в социальной сети Faceebook.

Кто получит денежную поддержку

Известно, что регистрироваться на получение финансовой помощи могут украинцы с низким уровнем доходов, проживающие в следующих областях:

В Запорожской области;

в Донецкой;

в Луганской;

в Харьковской;

в Херсонской области;

в Николаевской.

Выплаты принадлежат наиболее уязвимым категориям населения, благодаря чему они смогут покрыть свои базовые потребности. Эстонский совет по делам беженцев будет выплачивать по 3,6 тысячи гривен на одного члена домохозяйства в течение трех месяцев.

Критерии уязвимости для участия в программе следующие:

одинокая мать или отец с детьми;

семьи, где женщина является единственным кормильцем;

домохозяйства с беременными;

семьи с 3 и более детьми до 18 лет;

с детьми до 2 лет;

с лицами с инвалидностью 1 или 2 группы;

с лицами, которые имеют тяжелые заболевания и нуждаются в дорогостоящем лечении;

домохозяйства, которые состоят из людей пожилого возраста (60+);

у которых полностью или частично разрушено жилье;

домохозяйства, члены которых получили ранения или погибли в результате активных боевых действий.

Как зарегистрироваться

Сделать это могут семьи, пострадавшие от чрезвычайных событий в связи с военными действиями и которые в течение последнего месяца переместились, эвакуировались или пострадали от обстрела/ракетного удара. Также на помощь могут претендовать домохозяйства, которые находятся на временно оккупированных территориях.

Отмечается также, что выплаты будут предоставлять после индивидуальной оценки домохозяйств. Зарегистрироваться для участия в программе можно по ссылке.

Эстонский совет по делам беженцев: что известно об организации

Это неправительственная гуманитарная организация, сертифицированная ЕС. Ее основали в 2000 году, сейчас она финансово помогает переселенцам из пяти стран — Грузии, Иордании, Кении, Ливана и Украины.

О том, что организация поддерживает украинцев еще в октябре 2023 года сообщалось на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В Украине появилась новая социальная помощь: детали

В рамках программы "Ребенок не один" государство будет финансово поддерживать детей, которые остались без родительской опеки, однако еще не получили статуса ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, и воспитываются в семьях у родственников, знакомых, приемных семьях, детских домах семейного типа.

Размер выплаты составляет:

для детей до 6 лет — 6 407,5 гривен;

для детей от 6 до 18 лет — 7 990 гривен;

для детей до 6 лет с инвалидностью — 8 970,5 гривен;

для детей от 6 до 18 лет с инвалидностью — 11 186 гривен.

Также несколько ранее Фокус объяснял, как государство будет финансово поддерживать родителей и опекунов в 2024 году. Также мы рассказывали, что некоторые украинцы в апреле получат на 600 гривен больше пенсии.