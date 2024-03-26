Украинцам в Польше доступна новая финансовая помощь: как получить более 25 тысяч грн

Финансовая поддержка в Польше предусмотрена для украинцев из уязвимых категорий, которые ранее не пользовались помощью от других благотворительных организаций.

В Польше беженцы, в том числе и украинцы, могут подавать заявку на выплату денежной помощи. Регистрация продолжается до 29 марта, сообщается на сайте Yavp.pl.

Отмечается, что граждане Украины, если их заявка будет подтверждена, смогут в течение трех месяцев получать по 850 злотых (8 389 гривен) в рамках программы Multi Purpose Cash Assistance (MPCA), которую основал Перемышльский отдел объединения украинцев в Польше в сотрудничестве с организацией Oxfam.

Кому выплатят дополнительную денежную помощь в Польше

Финансовая поддержка в размере 850 злотых будет предоставляться три месяца, то есть в целом украинцам выплатят более 25 тысяч гривен помощи. Деньги предусмотрены для беженцев, которые проживают в семи воеводствах:

Подкарпатское;

Нижнесилезское;

Мазовецкое;

Поморское;

Любушское;

Варминско-Мазурское;

Западно-Поморское.

Зарегистрироваться на выплаты есть возможность у украинцев, которые относятся к уязвимым категориям:

у беременных или кормящих грудью;

у людей с инвалидностью, что влияет на способность работать;

у людей с хроническими и онкологическими заболеваниями;

улиц, принадлежащих к этническим группам;

у одиноких матерей и членов семей, где более трех детей;

у людей от 55 лет;

у лиц, потерявших имущество и жилье в результате войны в Украине;

у людей, которые жили в прифронтовых областях (Луганская, Донецкая, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская);

у безработных (или у тех, кто работает неполный рабочий день);

у тех, кто еще не получал выплаты от гуманитарных организаций.

Зарегистрироваться для участия в программе можно по ссылке. Во время регистрации нужно указать номер, по которому представители организации позвонят к претенденту на выплаты. Встреча с представителем программы состоится онлайн, к встрече нужно будет подготовить следующие документы:

паспорт;

справку об инвалидности,

справку о безработице.

Напомним, ранее в Германии депутат Бундестага от оппозиционной ХДС Флориан Хан предложил лишить выплат военнообязанных украинцев, которых в стране по состоянию на 2024 год есть более 200 тысяч человек, а около 125 тысяч украинских беженцев получают помощь от Германии. Хан считает, что выплаты косвенно противодействуют украинским оборонным усилиям.

Также 19 марта стало известно, что некоторые украинские беженцы потеряли право на временную защиту в Чехии. Это касается тех, кто не зарегистрировался повторно.