Нежное суфле без сахара, муки и яиц — минимум калорий и времени
Главное — тщательно взбить подготовленную для суфле смесь блендером до получения воздушных пузырьков на поверхности массы.
Невероятный вкус нежного десерта-суфле и одновременно низкая калорийность — всего 50 калорий на 100 г. И фактически только два ингредиента — как тут устоять?
Ингредиенты:
- 10 г желатина;
- 50 мл воды;
- 300 мл ряженки;
- 2 ч. л. какао;
- подсластитель — по желанию.
Растворите желатин в 50 мл воды и оставьте его на 5-10 минут для набухания. Используйте маленькие порционные формочки или выберите одну большую форму для суфле. Покройте формы пленкой или смажьте маслом, чтобы легко вынимать суфле.
В миске смешайте ряженку и какао до однородности. Добавьте подсластитель по вкусу, если нужно. Добавьте растопленный на паровой бане или в микроволновой печи желатин к смеси с ряженкой и какао и хорошо перемешайте.
Далее — самое интересное. Нужно тщательно взбить смесь блендером до получения воздушных пузырьков на поверхности массы. Именно эти пузырьки и будут создавать эффект суфле после застывания.
Равномерно разлейте полученную массу в подготовленные формы и поставьте в холодильник на 2-3 часа или до полного застывания. Украсьте по желанию кусочками фруктов или цукатами.
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