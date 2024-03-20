Разделы
Материалы
Еда

Классическая пасха по рецепту Дюкана: без муки, масла и сахара (видео)

Татьяна Зарембо
Фото: unsplash.com | Светлый праздник и легкая выпечка

Приготовленный по этим рецептам пасхальный кулич — без муки, сахара, масла — еще и позаботится о том, чтобы вы и ваши домочадцы не набрали лишний вес.

В 2024 году украинцы будут отмечать Пасху: римо-католики — 31 марта, православные и греко-католики — 5 мая. Однако в любом случае главная на праздничном столе в эти дни — пасха, или пасхальный кулич. А приготовленная по рецепту известного французского диетолога Пьера Дюкана — без муки, сахара, масла — она еще и позаботится о том, чтобы вы и ваши домочадцы не набрали лишний вес за этот вкусный праздник, особенно после поста.

Паска по рецепту Дюкана

Ингредиенты:

  • яйца — 3 шт.;
  • овсяные хлопья — 4 ст. л.;
  • разрыхлитель — 5 г;
  • сахарозаменитель — 10 г;
  • сухое обезжиренное молоко — 7 ст. л.;
  • кукурузный крахмал — 20 г;
  • сухие дрожжи — 4 г;
  • молоко свежее обезжиренное — 2 ст. л.;
  • яичный белок — 1 шт.;
  • ваниль — по вкусу.

Для приготовления опары к дрожжам добавьте сахарозаменитель, а потом — теплое обезжиренное молоко. Перемешайте до однородной консистенции. Добавьте сухое молоко, снова перемешайте. Поставьте в теплое место на 10 минут.

В глубокой миске взбейте вилкой 2 яйца и 1 желток (около 2 минут). Добавьте все сыпучие компоненты (кроме дрожжей), перемешайте.

Залейте опару, сахарозаменитель и молоко. Перемешайте и сразу поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов на 30-35 мин. Чтобы тесто не вытекало из формы, посыпьте дно крахмалом.

Для помадки взбейте белки до густой консистенции и покройте ею верхушки паски.

Фото: unsplash.com

Паска с сухофруктами — без дрожжей и сахара

Ингредиенты:

Для теста —

  • мука — 175 г (70 г — рисовая, 70 г — цельнозерновая, 35 г — кукурузная);
  • яйца — 4 шт.;
  • йогурт 3% — 280 г;
  • сухое молоко — 100 г;
  • подсластитель — 20 г;
  • разрыхлитель — 20 г;
  • курага — 110 г;
  • апельсин — 1 шт.;
  • миндальные хлопья — 30 г.

Для глазури —

  • творог — 60 г;
  • сухое молоко — 90 г;
  • мед — 12 г (или подсластитель);
  • вяленая вишня, памела, миндальные хлопья — для украшения.

Выпекать 40 минут при температуре 180°С.

Читайте также:

Пасха 2023. Рецепт популярного кулича краффин

Пасхальный восторг. Магазинная паска никогда не заменит ту, которую вы сделаете дома

Пасха 2023. Кулич панеттоне – лучшая итальянская выпечка с изюмом, цукатами и курагой