Классическая пасха по рецепту Дюкана: без муки, масла и сахара (видео)

Приготовленный по этим рецептам пасхальный кулич — без муки, сахара, масла — еще и позаботится о том, чтобы вы и ваши домочадцы не набрали лишний вес.

В 2024 году украинцы будут отмечать Пасху: римо-католики — 31 марта, православные и греко-католики — 5 мая. Однако в любом случае главная на праздничном столе в эти дни — пасха, или пасхальный кулич. А приготовленная по рецепту известного французского диетолога Пьера Дюкана — без муки, сахара, масла — она еще и позаботится о том, чтобы вы и ваши домочадцы не набрали лишний вес за этот вкусный праздник, особенно после поста.

Паска по рецепту Дюкана

Ингредиенты:

яйца — 3 шт.;

овсяные хлопья — 4 ст. л.;

разрыхлитель — 5 г;

сахарозаменитель — 10 г;

сухое обезжиренное молоко — 7 ст. л.;

кукурузный крахмал — 20 г;

сухие дрожжи — 4 г;

молоко свежее обезжиренное — 2 ст. л.;

яичный белок — 1 шт.;

ваниль — по вкусу.

Для приготовления опары к дрожжам добавьте сахарозаменитель, а потом — теплое обезжиренное молоко. Перемешайте до однородной консистенции. Добавьте сухое молоко, снова перемешайте. Поставьте в теплое место на 10 минут.

В глубокой миске взбейте вилкой 2 яйца и 1 желток (около 2 минут). Добавьте все сыпучие компоненты (кроме дрожжей), перемешайте.

Залейте опару, сахарозаменитель и молоко. Перемешайте и сразу поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов на 30-35 мин. Чтобы тесто не вытекало из формы, посыпьте дно крахмалом.

Для помадки взбейте белки до густой консистенции и покройте ею верхушки паски.

Фото: unsplash.com

Паска с сухофруктами — без дрожжей и сахара

Ингредиенты:

Для теста —

мука — 175 г (70 г — рисовая, 70 г — цельнозерновая, 35 г — кукурузная);

яйца — 4 шт.;

йогурт 3% — 280 г;

сухое молоко — 100 г;

подсластитель — 20 г;

разрыхлитель — 20 г;

курага — 110 г;

апельсин — 1 шт.;

миндальные хлопья — 30 г.

Для глазури —

творог — 60 г;

сухое молоко — 90 г;

мед — 12 г (или подсластитель);

вяленая вишня, памела, миндальные хлопья — для украшения.

Выпекать 40 минут при температуре 180°С.

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