Урановые снаряды для Abrаms и Challenger 2: какие преимущества получат ВСУ на поле боя

Вашингтон обещает отправить Киеву снаряды с обедненным ураном к танкам Abrams, но самих танков у ВСУ пока нет. Великобритания уже передала схожие боеприпасы к танкам Challenger 2. Фокус разбирался, какое преимущество обеспечит на поле боя такое вооружение.

Новый пакет военной помощи США на 175 миллионов долларов предусматривает поставку снарядов с обедненным ураном к танкам Abrams. Вашингтон не уточнил сроки поставок танков. По данным источников издания Politico первые 10 американских танков прибудут в Украину в середине сентября этого года.

Почти 200 украинских военных завершили обучение на "Абрамсах", недавно у них был один из последних этапов программы — общевойсковые батальонные учения на полигоне Хоэнфельс. Десять танков Abrams стоят сейчас в Германии и ждут окончания ремонта.

Обедненный уран отличается высокой плотностью и твердостью, его используют для производства сердечников бронебойных снарядов. Уран используют и в броне американских танков M1 Abrams.

Начальная скорость вылета снаряда с обедненным ураном может превышать 1500 м/с.

Возможно, благодаря калибру, снаряды к "Абрамсам" можно использовать в других артиллерийских системах и танках, говорит Фокусу майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман.

"Решение Пентагона поставить сперва снаряды обоснованно, ведь их нужно больше, чем самих танков. С точки зрения логистики это также сложно", — заметил эксперт.

ВСУ имеют на вооружении урановые боеприпасы, переданные Великобританией к танкам Challenger 2. Лондон мог отправить тысячи таких снарядов. Как говорит Алексей Гетьман, британские боеприпасы вряд ли использовали полностью против ВС РФ.

"Танки и тяжелое вооружение передается с боекомплектом. Судя по танковым боям на сегодня, не уверен, что ВСУ выпустили все урановые снаряды. Вооружение и боеприпасы к нему передаются партиям, есть расчеты боекомплектов на подразделения", — прокомментировал специалист.

Снаряды с обедненным ураном прекрасно подойдут против танков и железобетонных укреплений на любых участках фронта, добавил военный.

Урановые боеприпасы для танка Challenger 2 и Abrams: в чем разница?

Отметим, что при модернизации танка Abrams M1A1 со 120-мм гладкоствольным орудием M256 американцы разработали боеприпас с ураном нового поколения M829. В 2000-х инженеры усовершенствовали этот снаряд и назвали M829A3, длина его сердечника выросла до 800 мм, а начальная скорость — до 1550 м/с.

M829A3 способен пробить не менее 700 мм брони с расстояния 2 км. Сейчас на вооружении армии США есть новый снаряд M829A4 для танков Abrams M1A2. А Challenger 2 использует боеприпасы с обедненным ураном L26A1 и L27A1.

С разницей боеприпасов для британской машины Challenger 2 и американских "Абрамсов" согласен и директор информационно-консалтинговой компании Defence Express Сергей Згурец.

"Challenger 2 уникален по сути, в нем нарезная пушка с унитарным снарядом. Снаряды к Abrams для него не подойдут. А штатный боеприпас с урановым наконечником для Abrams можно использовать для Leopard и других танков. Танковые снаряды не подходят к артиллерийским системам", — говорит эксперт Фокусу.

Насколько опасны боеприпасы с обедненным ураном?

Данные снаряды не считаются ядерных или химическим оружием. Международные конвенции не запрещают их применение, они есть у армий государств "ядерного клуба".

Урановые стержни в боеприпасах относительно недорогие в производстве, так как обедненный уран в больших количествах есть у стран, обладающих ядерным оружием. При изготовлении топлива для реакторов и материалов для ядерного оружия природный уран обогащается и в нем увеличивается количество изотопа U-235.

После обогащения остается состав, именно его и называют обедненный уран. В нем находится малое количество изотопов U-235 и U-234. Клинически значимых отклонений, связанных с воздействием радиоактивного излучения обедненного урана, не выявили. Ученые предполагают, что большая концентрация обедненного урана в организме может привести к онкологическим заболеваниям, нарушением репродуктивных функций и другим патологиям.

Напомним, что армия Тайваня готовится в следующем году получить американские танки M1A2T Abrams. Контракт на 108 танков обойдется в 2,2 млрд долларов.

Фокус ранее писал, что Вашингтон передает Киеву старые танки Abrams. Однако машины будут иметь схожие возможности с версией M1A2.