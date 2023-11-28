Передача Су-35 из РФ в Иран — это выгодно ВСУ: эксперт рассказал, что за это получит Россия (видео)

Чем меньше у врага авиации, тем меньше проблем у ВСУ. Взамен Россия наверняка получит очередные дроны-камикадзе Shahed, но главное, чтобы Иран не решился передать ракеты, говорит аналитик Александр Мусиенко.

Поставка Россией в Иран своих истребителей Су-35, и ударных вертолетов Ми-28 является своеобразным хорошим сигналом для ВСУ, потому что у врага станет меньше авиации, с помощью которой он сбрасывает управляемые бомбы. Хотя получение в ответ очередных партий Shahed-136, конечно, добавит нам головной боли. Об этом в интервью Фокусу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Вообще сотрудничество РФ и Ирана очень настораживает, потому что одно дело, когда Иран передает дроны и снаряды своему союзнику, и совсем другое, дело, если он решится передавать армии РФ свои баллистические ракеты, отмечает эксперт. Надо понимать, что это будет совсем другой масштаб угроз.

"Хотя я пока не вижу признаков того, что Иран в ближайшее время планирует передавать России какое-то серьезное вооружение из-за войны в Израиле, — утверждает Александр Мусиенко, — Ирану сейчас надо показать весь свой военный потенциал".

Недавно Иран продемонстрировал свои новые ракеты и новые реактивные дроны Shahed-238, но, по мнению господина Александра, все что презентуется далеко не сразу куда-то передается в промышленных масштабах. Подобное оружие должно пройти множество тестов, испытаний и проверки на конвейере. Также остается неизвестным в каком производственном состоянии и в каком количестве есть презентованные ракеты и дроны.

Но, по мнению аналитика, вполне возможно в будущем в рамках сотрудничества двух государств Россия что-то получит. Однако говорить на эту тему рано, потому что ежеквартальная деятельность Ирана в плане презентаций нового оружия довольно яркая, но пока никто не знает, способна ли эта страна производить свои новинки в масштабе, который бы удовлетворил и собственную армию, а еще и позволял поставки подобных новинок в Россию.

Одно дело, говорит Мусиенко, передавать в РФ хорошо проработанные и даже модифицированные Shahed-136, и совсем другое дело говорить о поставках, а тем более сборке уже на территории России новых образцов иранской военной техники. Все покажет время и это точно не завтрашний день, говорит аналитик.

Ранее Фокус рассказывал о трех мифах относительно "черных Shahed". А именно почему из-за этой модификации дронов-камикадзе не должны паниковать украинцы.