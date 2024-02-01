Могут ударить по Украине в любой момент: перерыв в накоплении ракет РФ закончился (видео)

Враг выдержал паузу в техническом обслуживании и накоплении ракет для ударов по Украине. Особенно опасны комбинированные атаки из Крыма, отмечает военный Сергей Братчук.

Ракетные удары по территории Украины со стороны российских оккупантов можно ожидать в ближайшее время. Армия РФ делает перерывы для накопления ракет и их технического обслуживания и очередной промежуток уже подошел к концу. Об этом в интервью Фокусу рассказал спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Он отметил, что россияне снова смогут попробовать пройтись массированной ракетной атакой по украинским регионам. И хотя украинская разведка тщательно отслеживает все запуски вражеских ракет нельзя пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

"Не надо забывать о возможных ударах из Крыма, которые особенно опасны из-за своей комбинированности применением различных боеприпасов, — акцентирует военный. — Это важно помнить жителям юга Украины".

Сейчас враг активно перемещает свои комплексы ПВО С-300, пытаясь обустроить новые позиции, чтобы стремительно реагировать на удары ВСУ, такие как, например, удар по аэродрому Бельбек, отмечает Братчук. Однако благодаря тщательному планированию своих операций ВСУ удается точно бить по важным комплексам оккупантов в Крыму, таких как, радиолокационные станции и пункты управления.

"И это если учитывать только крупные операции, а если говорить о "маленьких порезах", то таких результатов значительно больше, — говорит военный, — Надо еще наладить борьбу с баллистическими ракетами врага, но наши эксперты в разведке уже над этим работают".

Под Крынками на Херсонщине ситуация с украинским плацдармом остается достаточно динамичной, отмечает Сергей Братчук. Враг уменьшил количество атак на украинский плацдарм, потому что с каждым разом несет все больше и больше потерь личного состава.

Ранее Фокус рассказывал, почему 77 тысяч солдат РФ не могут отбить Крынки на Херсонщине. Россияне не успевают реагировать каждый раз на новые прорывы.