Принцесса Беатрис хочет переехать в Италию из-за секс-скандала с ее отцом

Британская принцесса Беатрис, дочь скандального принца Эндрю, рассказала, что всерьез рассматривает возможность переезда в Италию и хочет начать новую жизнь. Об этом пишет Daily Mail.

Такое решение принцесса и ее жених Эдоардо Мопелли Моцци приняли после многочисленных скандалов, связанных с отцом принцессы, вторым сыном королевы Елизаветы, принцем Эндрю.

Принцесса Беатрис с отцом, принцем Эндрю

Он замешан в скандале с американским финансистом Джеффри Эпштейном, которого власти США обвинили в сексуальном насилии и вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Эпштейн покончил с собой в ожидании суда, летом 2019 года.

Принц Эндрю частенько появлялся на вечеринках Эпштейна и его обвиняли, что у него был секс с 17-летней девушкой. Сам принц это опроверг и заявил, что никогда не позволял себе фривольного поведения. Впрочем, многочисленные архивные фото свидетельствуют, что принц любил отдыхать на яхтах с полуобнаженными девушками и обниматься с моделями.

Королева уже отстранила сына от дел королевской семьи и лишила его содержания.

Принцесса Беатрис, чья свадьба с Эдоардо откладывается из-за коронавируса, хочет переехать на родину жениха, в Италию, "начать новую жизнь" и "уйти от всего этого". Инсайдер в королевском дворце утверждает, что Беатрис "заслуживает того, чтобы начать новую жизнь".

Принцесса Беатрис с женихом, итальянским аристократом Эдоардо Мопелли Моцци

Сейчас Беатрис с женихом и будущей свекровью находятся в самоизоляции в загородном имении возле городка Чиппинг-Нортон.

Что думают о возможном переезде принцессы ее родители: принц Эндрю, и Сара, герцогиня Йоркская, - неизвестно. Комментарии они не дают.

Как ранее писал Фокус:

Финансиста и филантропа Джеффри Эпштейна обвинили в продаже людей в сексуальное рабство, педофилии и подкупе потенциальных свидетелей в июле 2019 года. Его наследство оценивают в 635 миллионов долларов и был создан сайт, чтобы найти наследников. Отозвались 386 человек, 130 из них заявили, что они дети покойного Эпштейна. Интересно, но Джеффри не был женат и официально признанных детей у него не было.

7 июля 2019 года власти США задержали Эпштейна. По версии следствия, он получал сексуальные услуги от несовершеннолетних девушек и "одалживал" их влиятельным людям. Миллиардер не признал вину, а слишком мягкое соглашение с Эпштейном вызвало публичную критику в адрес Алекса Акосты, который тогда был прокурором Южной Флориды и согласился на сделку с Эпштейном.