Детям Максима Галкина и Аллы Пугачевой исполнилось 10 лет (фото, видео)

Лизу и Гарри звездным супругам в 2013 году родила суррогатная мать, имя которой не разглашается. Первый юбилей двойняшки отметили в узком кругу друзей и родных.

47-летний российский шоумен и телеведущий Максим Галкин на своей странице в Instagram опубликовал видео, где показал, как со своей 74-летней женой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри отметил 10-летие двойняшек.

На видео Алла Борисовна обнимает за плечи детей, которые под песню Happy Birthday задувают свечи на двухъярусном торте.

Лиза выглядит потрясающе в блестящем платье на одно плечо, а Гарри одет более демократично. На нем – синяя футболка и бежевые шорты.

Праздник прошел в узком кругу. Кроме семьи Галкина, на записи присутствуют еще девочка и мальчик. Видимо, это друзья именинников.

Чуть ранее шоумен, которого в России внесли в список "иноагентов" за дискредитацию ВС РФ, опубликовал две фотографии. На первой его жена обнимает дочь. На Алле Пугачевой – ажурная блуза, оголяющая плечи. На втором снимке сам Максим позирует со своим сыном.

Алла Пугачева с дочерью Лизой Фото: maxgalkinru Максим Галкин с сыном Гарри Фото: maxgalkinru

В сторис Максим поделился кадрами, где Гарри помогает ему возиться у мангала, раздувая огонь. В праздничном меню семьи были шашлыки, рыба на углях и сосиски.

Комментарии под публикациями их автор закрыл.

Галкин часто публикует фото и видео со своими детьми, демонстрируя неподдельную гордость за то, какими умными и любознательными они растут. Одним из самых любимых Максим назвал ролик, где его 3,5-летний сын выступает в роли водителя.

Сейчас вся семья артиста живет в Израиле, куда они уехали вскоре после российского вторжения в Украину. Галкин открыто выступил против войны и осудил власти РФ. Это стоило ему потери работы, хейта и угроз уголовным делом.

Алла Пугачева поддержала мужа и, решив все имущественные вопросы, навсегда с детьми улетела из Москвы в Израиль. Последний раз она была на родине в мае, когда прилетала на похороны друга, дизайнера Валентина Юдашкина.

Сейчас семья проживает на вилле стоимостью в шесть миллионов долларов в Тель-Авиве. В просторном доме три этажа, а территория оснащена бассейном, тропическим садом и даже прудом с карпами.

Ранее Фокус писал, что Максим Галкин объяснил, почему часть денег со своих выступлений перечисляет в помощь украинцам.