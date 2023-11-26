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8 продуктов, которые быстро утолят голод и уберегут от нездоровых перекусов

Оксана Москаленко
Фото: Freepik | Какие продукты дают сытость на весь день

Когда вы голодны, то готовы есть что угодно, лишь бы поскорее избавиться от этого неприятного чувства. Однако важно "кормить" организм правильной едой, чтобы не навредить здоровью и не иметь проблем с весом.

Постоянный голод свидетельствует о том, что вы выбираете неправильные продукты. Промышленные и ультрапереработанные продукты, богатые сахарами, которые вызывают скачки гликемии. Короче говоря, нездоровая пища, богатая калориями, но бедная питательными веществами, она не насыщает и не питает наш организм. А бесконечные перекусы напрягают пищеварительную систему и, конечно, способствуют набору веса. Но есть продукты, которые могут прервать этот замкнутый круг. Об этом пишет Vogue Italia.

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Фото: Freepik

Один из способов побороть желание постоянно есть — это положить на тарелку во время еды здоровую, свежую, цельную пищу, богатую макронутриентами, которые достаточно питают организм и дают нам длительное чувство сытости. Продукты, которые надолго насыщают, обычно содержат:

  • Белок: снижает уровень гормонов аппетита, таких как грелин, и обеспечивает чувство сытости в течение длительного времени. Он также перевариваются дольше, тем самым сжигая больше калорий.
  • Клетчатка: волокнам требуется больше времени, чтобы пройти через пищеварительную систему, что дает длительное чувство сытости.
  • Полезные жиры: ненасыщенные жиры, такие как Омега-3, жизненно важные для нашего здоровья. Они увеличивают время, необходимое желудку для опорожнения во время пищеварения, давая ощущение сытости на долгое время.

Перед вами 8 полезных продуктов, которые снимают голод, питают и насыщают, а также уберегают от нездоровых перекусов.

Авокадо

Фото: Pixabay

Этот богатый клетчаткой и питательными веществами суперпродукт богат мононенасыщенными жирами, такими как олеиновая кислота омега-9, которые обеспечивают длительное удовлетворение. Употребляйте его с ломтиком хлеба, приготовленного на натуральной закваске, или кубиками вместе с рисом или цельнозерновой полбой, и желание постоянно подъедать пропадет.

Коричневый рис

Коричневый рис, а также цельнозерновая полба, просо или ячмень содержат много клетчатки и перевариваются медленнее, чем рафинированные крупы. Приправьте их большим количеством овощей, таких как брокколи или шпинат, чтобы увеличить процент клетчатки, и закрепите все это белком.

Овсяная каша

Фото: Getty Images

Классическая овсяная каша на завтрак (без сахара), содержит мало калорий и много клетчатки, которая впитывает воду и создает объем в желудке, замедляя процесс пищеварения и успокаивая приступы голода. Дополните ее фруктами и миндалем или тыквой и семечками подсолнечника, чтобы получить очень питательный завтрак.

Нут

Так же, как чечевица и фасоль, нут, богат растительными белками, медленно усваивается организмом и поэтому сохраняет чувство сытости в течение нескольких часов. Если вы соедините его с коричневым рисом, то эффект сытости удвоится. Приправьте тертым пармезаном и готово!

Греческий йогурт

Фото: Freepik

Греческий йогурт имеет более сливочный вкус, чем традиционный йогурт, и содержит вдвое больше биодоступного белка. Как и все кисломолочные продукты, греческий йогурт обеспечивает полезные пробиотики для микробиома кишечника и является здоровым вариантом завтрака. Дополните его кусочками банана и ягодами, и вы будете сыты до полудня.

Яйца

Помимо витаминов, минералов и каротиноидов, одно большое яйцо дает нам 6 граммов белка и все незаменимые аминокислоты. Кроме того, яйца снижают уровень гормона голода грелина, поэтому являются отличным вариантом для сытного завтрака.

Лосось

Фото: pexels.com

Лосось и другая жирная рыба, такая как сардины или скумбрия, являются отличным источником белков, а также противовоспалительных кислот Омега-3, которые дают чувство сытости. Употребляйте их, как рекомендует Американская кардиологическая ассоциация, не реже двух раз в неделю, например, с картофельным пюре и овощами, и чувство постоянного голода уйдет.

Отварной картофель

Вареная картошка находится на вершине так называемого "индекса сытости" продуктов. Кроме того, картофель богат минералами и витаминами, такими как калий и витамин С. Соедините его с овощами и растительными белками, такими как фасоль, нут, горох или чечевица, и вредные перекусы не смогут одержать над вами верх.

Напомним, что кардамон помогает контролировать аппетит и худеть.

Ранее Фокус писал о том, что влияет на гормон голода и как его нормализовать, внеся простые корректировки в свой распорядок дня и питание.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.