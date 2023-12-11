Биограф Меган Маркл обвинил в расизме покойную Елизавету II

Меган Маркл не понравился поступок монарха, в котором она усмотрела оскорбление.

Британский журналист Омид Скоби, которого называют негласным рупором принца Гарри и Меган Маркл, в своей новой книге "Финал" скандальную тему расизма, о которой так много говорили Сассексы, не только не обошел стороной, а поднял градус напряжения еще выше. Он рассказал, что Меган Маркл "оскорбилась" после того, как дворец назначил черного конюшего королевы Елизаветы, чтобы дать ей "чувствовать себя комфортно" на фоне "расистских" обвинений, пишет Page Six.

Важно Меган Маркл и принц Гарри обвинили королеву в равнодушии

По информации, изложенной в книге, покойная королева Елизавета II предложила своему кавалерийскому офицеру из Ганы, подполковнику Нане Кофи Твумаси-Анкре вмешаться, чтобы помочь Маркл, которая является двухрасовой, приспособиться к ее новым королевским обязанностям.

"Несмотря на то, что он был обаятельным и умным мужчиной, Меган и ее друзьям он выделялся как больной палец", — пишет Скоби.

Ранее US Sun сообщал, Маркл и ее друзья были "оскорблены", когда дворец предложил ей помочь "спутнику королевы" – что, как отмечает Скоби, вероятно, было связано с "нехваткой чернокожих или других небелых сотрудников" на "соответствующих руководящих должностях".

Меган Маркл поначалу демонстрировала расположение к королеве Фото: Getty Images

"Я сомневаюсь, что Кейт предложили конюшего", – утверждает автор.

Королева Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет.

Согласно Скоби и предыдущим отчетам, Маркл изначально была назначена леди Сьюзен Хасси, чтобы помочь ей приспособиться к ее новым королевским обязанностям. Однако бывшая американская актриса позже "отклонила предложение" Хассио помощи, что побудило дворец, который утверждал, что "наклонился изо всех сил" ради Маркл, предложить подполковника в качестве наставника.

В книге "Дворцовые документы", вышедшей в апреле 2022 года, автор Тина Браун также отмечает предполагаемый разрыв дворца с Маркл, когда дело дошло до того, кого они предложили помочь актрисе приспособиться.

"Очевидная, но невысказанная проблема заключалась в том, что ни одна из этих опытных дворцовых служащих не была цветной женщиной. Что касается фрейлины, которой королева предложила поддержку, то чем 80-летняя леди Сьюзан Хасси могла быть полезна 38-летней американской актрисе двух рас, пытающейся ориентироваться в коварной дворцовой системе?", – пишет Браун.

В конце концов Хасси сложила свои обязанности при дворе в 2022 году после того, как сделала "неприемлемые и глубоко прискорбные комментарии" в адрес темнокожего активиста кампании по борьбе с домашним насилием.

Последние утверждения в книге Скоби появились после того, как в Нидерландах "Финал" сняли с продажи. В рукописи, поданной для перевода на нидерландский язык, Кейт Миддлтон и король Чарльз III были названы двумя членами королевской семьи, отметившимися расистскими высказываниями.

Еще в марте 2021 года Меган Маркл в интервью Опре Уинфри жаловалась, что неназванные лица выразили обеспокоенность по поводу цвета кожи Арчи, ее еще не родившегося сына принца Гарри. Она имела в виду членов королевской семьи.

В интервью Опре Уинфри Меган Маркл впервые обвинила Фирму в расизме Фото: Скриншот

Ни принцесса Уэльская, ни король Чарльз эту информацию никак не проккоментировали. Хотя они уклонились от вопросов репортеров по поводу обвинения в громком скандале, источник заявил, что принц Уильям и Чарльз встретились, чтобы обсудить потенциальные судебные иски в связи с новой книгой Скоби.

"Обсуждения ведутся, и мы продолжим эти обсуждения на этой неделе. Разговоры и решения будут приниматься с осторожностью, временем и профессионализмом, а не в спешке на выходных", – сообщил инсайдер.

Ранее Фокус писал, на ком королевская семья отыграется за обвинения в расизме.