У актрисы фильма "Теория Большого взрыва" обнаружили рак легких

Кейт Микуччи призналась, что не ожидала такого диагноза, поскольку никогда в жизни даже не прикасалась к сигаретам

43-летняя американская актриса Кейт Микуччи, известная ролью Люси в фильме Теория Большого взрыва рассказала о тяжелой болезни, которую ей диагностировали врачи. О диагнозе рак легких она сообщила в своем профиле в сети Тик-ток.

В частности, актриса рассказала, что сейчас находится в больнице, где врачи уже успели провести операцию. Как выяснилось, у нее обнаружили опухоль в легких. В больнице актрисе провели операцию по удалению опухоли. К счастью, болезнь обнаружили на ранней стадии.

Как отметила Кейт Микуччи, она никогда в жизни не выкурила ни одной сигареты, поэтому для нее было большим удивлением, что у нее рак легких.

Она подчеркнула, что понимает, что такие случаи в больничной практике бывают, поэтому самое главное, что болезнь обнаружили на начальных этапах.

Также актриса отметила, что сейчас чувствует себя хорошо, поэтому надеется на скорейшее выздоровление.

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