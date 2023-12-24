Сделайте это в Рождество: лучшие традиции вашего дома
По мнению экспертов онлайн-журнала The Pioneer Woman, каждый сам создает свое Рождество, также как и рождественские традиции.
Когда мы решили написать о рождественских традициях, задумались о том, что выбрать — украинские обряды, о которых сейчас пишут много и почти во всех СМИ, или традиции разных стран, коих тоже неимоверное количество. Дилемму разрешила информация в американском онлайн-журнале The Pioneer Woman, в котором оказались собранными традиционные семейные дела в канун Рождества.
Для кого-то они могут выглядеть как обычные занятия, для других — как ностальгические и душевные воспоминания детства, юности, а для третьих — это рождественский ритуал, без которого и праздник не праздник. В любом случае это самое пленительное время года, когда сбываются желания и совершаются чудеса. Рискнем? Поехали!
Напишите письма Деду Морозу
Превратите рождественские пожелания в мечты, помогая своим малышам написать письма Санте или святому Николаю в эти праздничные дни. Эти искренние слова передают волшебство Рождества для истинно молодых сердцем и душой.
Посетите полуночную мессу или церковную службу
Уважьте истинное значение Рождества, посещая полуночную мессу или церковную службу со своими близкими. Любимые гимны, празднично украшенный храм и прихожане, одетые в лучшие наряды, — чем не традиция?
Поезжайте, чтобы увидеть рождественские огни
Насладитесь ослепительной дозой праздничного волшебства. Как? Да очень просто — садитесь в машину и поезжайте по окрестностям, чтобы увидеть дома, украшенные рождественскими огнями.
Пойдите на каток
Но обязательно с любимым или друзьями. А еще лучше с детьми — это вообще счастье, когда под легкий джаз можно скользить по зимней стране чудес. А потом, вдоволь поспорив с ветром на скорость, смаковать горячее какао либо другой согревающий напиток.
Сходите за покупками на рождественскую ярмарку
Вы уже позаботились о близких и купили всем праздничные подарки? Не страшно, все равно окунитесь в атмосферу рождественской ярмарки. Поверьте, накануне Сочельника там обязательно найдете какие-нибудь сокровища.
Посмотрите классические рождественские фильмы
Подарите всем праздничное настроение, устроив рождественский киномарафон, не выходя из собственной гостиной. Вы можете вместе с семьей уютно устроиться на диване, укутавшись в любимые пледы и попивая чай с ароматом Рождества.
Украсьте пряничный домик
Создайте свой уникальный пряничный домик. Особенно здорово это делать вместе с ребенком — пусть проявит свое творческое начало, а вы получите праздничный декор.
Посетите рождественский парад
Помните рождественский поезд Санты "Праздник приближается"? Так вот: выйдите на улицы и ощутите детский восторг от рождественского парада, когда мимо проезжают огромные, щедро украшенные рождественской символикой платформы, на которых к вам обязательно приедет повелитель Рождества.
Проведите семейную фотосессию
Сделайте несколько семейных фотографий в праздничных нарядах, а потом на их основе оформите рождественские открытки и отправьте их своим близким и друзьям. Поверьте, им понравится получить такой сувенир. Но если честно — если можете, не пожалейте средств на профессиональную фотосессию.
Вырежьте снежинки из бумаги
Нет снега? Без проблем! Белое Рождество можно сделать своими руками, украсив дом красивыми бумажными снежинками. Вспомните, как вы в детстве делали такие поделки, которые в Украине так красиво называются — вытынанки.
Приготовьте рождественский ужин
Если все продумать и подготовиться заранее, то это может стать одним из лучших моментов Рождества — собраться за обеденным столом со своими близкими. О том, какие угощения стоит поставить на стол в Сочельник, мы рассказывали вам.
Сходите с детьми на встречу с Сантой
Подарите своим детям незабываемую встречу с Санта-Клаусом или святым Николаем. Это несложно — просто отведите в ближайший торгово-развлекательный центр. А еще можно пригласить Санту к себе домой и устроить малышам неожиданный сюрприз. Главное, чтобы они не испугались!
Выпейте эгг-ног
Вы не знаете, что это? Если вы когда-либо готовили домашнее мороженое, приготовленное на основе заварного крема, считайте, что знаете — это традиционный рождественский десерт. А детальный рецепт вы найдете в нашем ближайшем материале о тех блюдах и напитках, которые согреют вас в длинный зимний вечер.
Оставьте печенье для Санты
Напомните детям, что лучший способ отблагодарить Санту за чудесные подарки — оставить для него немного молока и печенья. Только не забудьте откусить кусочек и отпить глоточек после того, как дети лягут спать, чтобы они знали, что Санта приходил. Ах да, и не забудьте про морковку для оленей!
Идите колядовать
Лучший способ поделиться праздничным настроением, насмеяться, напеться и напроказничать — пойти с друзьями на колядки. Вы не ребенок? Ну и что? А кто сказал, что дарить праздник — это только удел детей?!
Создайте вертеп
Сотворите вместе с домашними свой вертеп — красивую инсталляцию, которая напомнит вам об истинном значении Рождества. Кстати, много персонажей и аксессуаров настоящего вертепа можно купить заранее.
Приготовьте булочки с корицей
Мы написали о булочках, но у каждой семьи может быть свой рождественский десерт, которым вы все вместе насладитесь в рождественское утро — особое хрустящее печенье, имбирные человечки, штоллен или брауни.
Организуйте "тайного Санту"
Пригласите своих друзей, коллег, чтобы они приняли участие в обмене милыми подарками. Установите ценовой лимит и попросите всех вытащить имена из шляпы, чтобы никто не знал, кто их "тайный Санта". Когда придет время обмениваться подарками, "тайный Санта" откроется каждому.
Повесьте омелу в дверном проеме
Несколько веточек известного растения, которое стимулирует любого, оказавшегося под ним, к поцелуям, добавят яркости и креативности любому праздничному дню.
Оденьте своих питомцев
Не забудьте о своих питомцах — их тоже привлеките к праздничному веселью, нарядив в милые рождественские свитера или шапочки Санта-Клауса.
Приобретите праздничные пижамы
Рождественским утром насладитесь подарками, которые вам оставили под елочкой. А если вы при этом будете в классных одинаковых рождественских пижамах, это будет выглядеть просто очаровательно. Не забудьте сфоткаться!
Прочитайте историю вместе
В канун Рождества уложите своих детей спать вместе с праздничной историей из одной из многих замечательных рождественских книг. И сделайте чтение особой сказки в Сочельник классическим ритуалом вашего дома. Представляете, какие классные сны приснятся вашей детворе?!!
Упакуйте рождественские подарки
Это, между прочим, также весело, как распаковывать их. Да еще и креативно! Тут фантазия может не знать ограничений!
Напомним, Фокус ранее писал материал "Опасное для кошелька Рождество. Как избежать лишних трат во время зимних праздников", о том, сколько и почему украинцы тратят денег на праздники.