Жена Брюса Уиллиса поздравила мужа с годовщиной свадьбы и показала новые фото

Эмма Хеминг показала пару фотографий с мужем, сделанных во время отдыха в тропиках. На снимках она нежно обнимает своего супруга.

45-летняя жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг на своей странице в Instagram опубликовала фото с супругом по случаю 16-летия со дня их свадьбы.

На снимке она целует мужа в щеку, а на втором он прислонился к ее щеке. Снимки пары были сделаны во время их отдыха в тропиках.

Женщина одета в короткое голубое платье-рубашка с длинными рукавами, которое подчеркивало ее стройные ноги. Образ она дополнила сандалиями и солнцезащитными очками, а длинные волосы собрала в тугой пучок.

В свою очередь Уиллис надел зеленую рубашку на пуговицах, шорты и бежевую шляпу.

"16 лет с этим особенным мужчиной". Моя любовь и обожание к нему только растут", – говорится в подписи к публикации.

Актер и модель впервые познакомились в 2007 году и сразу же начали встречаться. До того как в его жизни появилась Эмма, Брюс был женат на коллеге Деми Мур. Их брак продлился с 1987 по 2000 год, и они остались в дружеских отношениях с момента расставания. У пары – трое взрослых дочерей, Румер, Скаут и Таллула, а также внучка.

В 2009 году Хеминг и Уиллис поженились, а свадебная церемония прошла на Терксе и Кайкосе, островах, которые любит голливудская богема.

Сейчас супруги воспитывают 11-летнюю дочь Мейбл и девятилетнюю Эвелин.

Брюс Уиллис уже почти два года борется с лобно-височной деменцией, которую врачи диагностировали у него спустя год после того, как сначала обнаружили афазию. Сейчас его состояние продолжает ухудшаться, и по словам близких, он теряет коммуникативные навыки, не всегда узнает людей и плохо говорит.

Узнав о диагнозе, актер ушел из профессии, а также продал существенную часть своей недвижимости, чтобы обеспечить семью. Он редко появляется на публике, предпочитая проводить время в кругу близких.

Эмма часто в своем блоге делится переживаниями по поводу происходящего, чтобы поддержать и других людей, родные которых имеют такой же диагноз.

Ранее Фокус писал, что друг Брюса Уиллиса Гленн Кэрон заявил, что актер теряет "радость жизни" и "языковые навыки"