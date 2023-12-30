"Я уверена": жена Кима рассказала, может ли ее муж стать президентом Украины (видео)

Виталий познакомился со своей будущей женой на день города в Николаеве. Парень и девушка начали встречаться в 2010 году, а поженились через 7 лет.

Жена главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима Юлия заявила, что не хочет, чтобы ее муж стал президентом Украины. Об этом она рассказала в YouTube-проекте Рамины.

"Нет, нет и еще раз, нет. Я даже не хочу думать и уверена, что этого (что Виталий Ким станет президентом, — ред.) не будет", — сказала Юлия.

Реакция Юлии Ким на назначение мужа главой Николаевской ОГА

Она отметила, что была шокирована, когда узнала, что Виталия Кима назначили председателем Николаевской ОГА. По ее словам, Ким не рассказывал ей о своих планах, зато она увидела новость в местных интернет-изданиях. После этого женщина начала читать комментарии, но они ей не понравились, поскольку люди писали о его корейском происхождении, в частности о том, что в области начнут выращивать лук и есть собак. В тот же день у Юлии поднялась температура, и она решила, что больше не будет на это реагировать и уже на следующий день приняла этот факт.

Слухи о назначении Кима на должность главы КГГА

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким также прокомментировал слухи, которые появились в СМИ в июне, о своем возможном назначении на должность председателя КГГА. По его словам, он не получал подобных предложений. Кроме этого, он не хочет и не согласился бы. Ведь это не его регион, и он его "не понимает". Он отметил, что есть задачи, планы и личные цели, которые он перед собой ставил, в Николаеве.

Ким отметил, что фейк о его возможном назначении мог появиться из-за того, что хотели кого-то другого назначить на эту должность. В частности, для отвлечения или случайно, однако "было весело", подчеркнул он.

Как Виталий Ким познакомился со своей женой

Юлия и Виталий Ким познакомились на день города в Николаеве, тогда был бесплатный концерт. Девушка была вместе с подружкой, а Ким с другом. По словам Юлии, Виталий спросил у нее, не замерзла ли она и предложил чаю. Встречаться они начали в 2010 году, однако поженились только через 7 лет.

Напомним, в январе глава Николаевской ОГА Виталий Ким в своем Instagram опубликовал фото с женой и сыном. В комментариях пользователи сети засыпали семью комплиментами.

27 декабря Виталий Ким заявил, что воевать должна вся Украина. Он отметил, что чем больше граждан мобилизуют, тем быстрее российский президент Владимир Путин "сдастся".