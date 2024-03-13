А есть ли Кейт? Почему королевская семья не показывает принцессу Уэльскую

Чем дольше Кэтрин прячут от общественности, тем больше вопросов о ее реальном состоянии. Будущая королева Великобритании не появляется на публике с января.

Уже два месяца принцесса Уэльская Кейт не появляется на публике. Представители королевской семьи сообщили, что она перенесла операцию на брюшной полости и теперь восстанавливается в кругу семьи, а к своим обязанностям она приступит не ранее, чем в конце марта.

Возможно, в историю с операцией продолжали бы верить и дальше, если бы Великобританию буквально не всколыхнула история с семейным портретом Кейт и ее детей ко Дню матери, который был опубликован 10 марта. Особенно внимательные заподозрили, что снимок был отредактирован, а наиболее скрупулезные насчитали на нем в целом 16 правок.

Вопросы к подлинности снимка не заставили себя ждать, как и новые теории по поводу того, почему Букингемский дворец скрывает Кейт от публики.

Масла в огонь подлила история с еще одним снимком, сделанным папарацци, где принц Уильям с женой отъезжают от Виндзорского замка после уже бушующего скандала с портретом, и Кэтрин отвернулась от камеры к окну.

Теперь вопросы вызвала стена здания, которое попало в кадр. Дело в том, что кладка вне авто и кладка, которая видна в окно, – это две разные кладки, что может указывать на фотошоп и попытку встроить принцессу в изображение.

Лишним будет говорить, что очередной ляп со снимком еще больше подогрел и без того взбудораженное общество, которое уже буквально требует дать правдивую информацию о состоянии Кейт.

Согласно информации СМИ, Кейт лично извинилась за неудачный фотошоп семейного снимка, объяснив это тем, что хотела, чтобы ее дети выглядели наилучшим образом. Однако ситуацию это не спасло, и принцесса продолжает оставаться под прицелом критики. И дело тут, скорее всего, не в фото, а в том, что публике опять не показали Кэтрин.

По-хорошему, понизить градус скандала и волны теорий заговора могло бы стандартное видеообращение Кэтрин к своим поклонникам. Например, пандемия коронавируса и самоизоляция совершенно не мешали ей проводить онлайн-встречи и записывать обращения. Но Кейт молчит, как молчат и Букингемский с Кенсингтонским дворцы, ограничиваясь лишь шаблонными отписками о том, что принцесса Уэльская "хорошо восстанавливается".

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На фоне слухов и возмущений сокрытие Кейт начинает вызывать все больше и больше логичных вопросов: а каково ее состояние на самом деле? Почему после стандартной полосной операции с довольно быстрым восстановительным периодом молодую женщину прячут уже два месяца?

В сети уже предполагают, что у нее мог случиться инсульт, или же речь идет совершенно не о простом хирургическом вмешательстве, а о лечении онкологии. В эту канву ложится поспешный комментарий хирурга-онколога Шашанка Гурджара, который опроверг слухи о раке у будущей королевы, но сказал, что полное восстановление Кейт может занять до девяти месяцев.

От народной любви, которой пользуется Кэтрин, до ненависти, спровоцированной обманом, – один шаг. И если королевский двор и дальше будет скрывать принцессу Уэльскую, даже ее долгожданный выход в конце марта, если он таки состоится, может обернуться непредсказуемыми последствиями.