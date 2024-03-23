София Ротару обратилась к внуку-беглецу: что о нем известно (фото)

Анатолий Евдокименко в марте 2022 года пытался вместе с отцом незаконно покинуть территорию Украины, однако тогда их задержали пограничники. Впоследствии юноша таки оказался в Европе.

Украинская эстрадная певица София Ротару поздравила с 30-летием внука Анатолия, который сбежал из Украины. Фото именинника народная артистка опубликовала в Instagram.

23 марта 2024 года Анатолий Евдокименко отмечает 30-й день рождения, с чем звездная бабушка поздравила его в соцсети.

Внук Софии Ротару Фото: instagram sofiarotaru.official

Внука Народной артистки Украины также поздравила его сестра София Евдокименко.

"С Днем рождения! Спасибо за постоянную любовь, заботу и поддержку. Горжусь быть твоей сестрой", — написала она, добавив к фото песню Анатолия, который строит музыкальную карьеру под псевдонимом SHMN.

Внук Софии Ротару Фото: скріншот

Сам Анатолий поделился фотографией, на которой смотрит на праздничный торт, лаконично подписав кадр числом 30.

Анатолий Евдокименко Фото: скріншот

Что известно о внуке Софии Ротару

Весной 2022 года Анатолий вместе с отцом пытался незаконно покинуть территорию Украины. Тогда его задержали пограничники еще с несколькими другими мужчинами призывного возраста. Это произошло на границе с Молдовой. Как сообщалось, они заплатили по 2 тысячи долларов гражданину Молдовы, чтобы тот на лодках переправил их на другую сторону. Впрочем, побег не удался.

Летом того же года внук Софии Ротару оказался в Европе. Как он покинул Украину, до сих пор не известно.

"С началом войны я был вынужден покинуть страну, чтобы начать новую жизнь. Уже более шести месяцев я живу жизнью настоящего кочевника, которая многому меня научила и дала новый взгляд на жизнь", — рассказывал Евдокименко в декабре 2022 года.

За границей именинник активно строит музыкальную карьеру, дает интервью, не вспоминая об Украине.

Анатолий Евдокименко

Позиция самой Софии Ротару

Знаменитость время от времени реагирует на массированные обстрелы украинских городов российскими войсками и поздравляет с государственными праздниками. Впрочем, заявлений с осуждением действий РФ певица не делала.

Свое 75-летие в августе 2022 года Народная артистка Украины встретила в родном селе Маршинцы на Буковине. Однако, где сейчас она находится, точно неизвестно. О детях и внуках звезда сцены также публично не рассказывает.

София Ротару

Напомним, Алан Бадоев прокомментировал молчание Софии Ротару.

Также Фокус писал о судьбе крымской виллы Софии Ротару.