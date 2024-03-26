Мартин Кэмп показал архивное фото с Кейт Миддлтон и поддержал ее в борьбе с раком

Музыкант и актер EastEnders Мартин Кэмп обратился к Кейт Миддлтон после того как она озвучила свой диагноз — рак.

62-летний американский музыкант Мартин Кэмп поделился трогательной фотографией своей семьи с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон после того, как у нее диагностировали рак. Фотографией музыкант и актер EastEnders поделился в своем Instagram после того, как узнал о диагнозе рак у Кейт.

На фотографии запечатлена улыбающаяся принцесса Кейт вместе со всеми четырьмя членами семьи Кэмпа: Мартином, его женой Ширли, их дочерью Харли Мун и сыном, радио-ди-джеем Романом Кэмпом, который недавно объявил о своем неожиданном выходе из Capital.

"Выражаю столько любви Кэмп принцессе Уэльской и всей ее семье", — написал Мартин.

Его жена Ширли в комментариях также пожелала Кейт и принцу Уильяму "много любви и исцеления".

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Стоит отметить, что фотография была сделана возле дома Мартина и Ширли в Хартфордшире, где принцесса Кейт сняла короткий фильм с их сыном Романом, в котором они обсуждали мужчин и самоубийство в рамках своей кампании Shaping Us.

В прошлом году Роман рассказал The Times: "Мы сидели за кухонной стойкой, с моими мамой, папой и моей сестрой со всеми собаками, и Кейт была там с нами. Самое смешное то, что на ней не было обуви, потому что она была довольно почтительна, поэтому сняла ботинки у двери. Это действительно запомнилось мне, потому что вы никогда не увидите членов королевской семьи без обуви".

Отметим, на прошлой неделе принцесса Кейт поделилась видеообращением с общественностью, чтобы поблагодарить их за поддержку во время ее отсутствия в течение последних месяцев. Супруга принца Уильяма рассказала, что проходила профилактическую химиотерапию от рака, положив конец неделям спекуляций относительно бесчисленных теорий заговора о ее местонахождении.

Напомним, ранее мы писали, эксперт объяснил, почему Кейт Миддлтон рассказала о своем диагнозе. Кроме этого, Король Чарльз ІІІ отреагировал на рак Кейт Миддлтон.