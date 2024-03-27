Стало известно, как родители Кейт Миддлтон отреагировали на диагноз дочери
Родители Кейт Миддлтон сейчас являются самой большой ее поддержкой, ведь они направили весь свой ресерс, чтобы помочь дочери.
Родители Кейт Миддлтон, Кэрол и Майкл, первыми узнали о диагнозе дочери, который ей установили в январе 2024 года. Такую информацию сообщило издание MIRROR.
В частности, о том, что родители одними из первых узнали о раке у принцессы Уэльской утверждает королевский комментатор и биограф Дункан Ларкомб. По его словам, именно их поддержка сыграла важную роль в жизни Кейт.
Сейчас же, когда весь мир знает, что Кейт Миддлтон борется с раком ее родители сплотились и стараются максимально уделять внимание семье, внукам и конечно дочери.
"В такие времена для Кейт это чрезвычайно важно. Это чрезвычайно важно, чтобы за детьми присматривали", — добавил комментатор.
По его словам, как любая мать в этой ситуации, Кэрол, очевидно, очень расстроилась узнав такую новость о своей дочери, поэтому она, без сомнения, будет продолжать поддерживать семью Кейт любым способом, который сейчас будет нужен.
Относительно самой новости о болезни у Кейт Миддлтон эксперт отмечает, что обнародованное видеообращение, было вынужденным действием, ведь на королевскую семью было давление со всех сторон, а Кейт проявила смелость и несмотря на нежелание говорить, все же призналась публично о своем диагнозе.
"Я думаю, что Кейт не записала бы видео, если бы не все тролли и теории заговора. Я думаю, что ее рука была как будто вынужденная. Поэтому я считаю, что видео было сделано неохотно, но в то же время, она была невероятно смелой и должна была это сделать, сжав зубы и публично заявив. Фотография на День матери разожгла огонь заговора теоретики", — отметил Дункан Ларкомб.
Читайте также: В скандале с Шоном "Дидди" Комбсом всплыло имя принца Гарри
Относительно принца Уильяма комментатор также отметил, что вероятнее всего, сейчас он будет вынужден отказываться от публичных выходов и королевских событий, поскольку он столкнулся с тем, что у двух членов его семьи обнаружили рак.
"Его отец болен раком, а теперь и его жена, поэтому он оказаться в очень ужасной ситуации. будет заключаться в поддержке его семьи, и я думаю, мы увидим, что общественное мнение отнесется с пониманием в отношении Уильяма, если он отменит дальнейшие выходы. Его приоритетом является его жена и семья", — добавил комментатор.
По словам королевского эксперта Ричарда Фицвильямса, именно принц Уильям будет основной опорой для принцессы, а также будет выполнять домашние обязанности, пока Кейт не вернется к делу.
"Очевидно, что профилактическая химиотерапия будет чрезвычайно тяжелой и стрессовой для нее, и Уильям, который всегда ставил свою семью на первое место, будет пытаться сбалансировать свое время с ней, их детьми и королевскими делами", — резюмировал эксперт.
Напомним, ранее мы писали, принцесса Матте-Марит отреагировала на рак у Кейт Миддлтон. Кроме этого, Фокус писал, принц Гарри и Меган Маркл надеются вернуться в королевскую семью.