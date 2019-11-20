Зеленский о Верховной Раде: Уже пора менять и этих

Президент Владимир Зеленский во время общения с участниками молодежного форума "Украина растет вместе со мной" пошутил, что уже пора менять состав Верховной Рады. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Страна должна быть такой, какой вы являетесь – свежая, something fresh. Что-то новое, что-то очень интересное. Тем, ради чего хочется жить. Поэтому, пожалуйста, Даша, подтягивайте таких как вы к Верховной Раде. Никому не говорите, но уже пора менять и этих", – сказал президент.

Также Зеленский рассказал, что старается каждый день приносить пользу людям, хотя это и не все замечают.

"Может, это не стратегия президента, может это неправильно – но мне очень хотелось помогать просто людям. Честно. Поэтому я каждый день ставлю такую задачу себе: это маленькие победы – иногда люди их не видят, потому что мы не делаем из всего пиар. И не должны делать. Сейчас такое время: если что-то не показали средствам массовой информации - никто об этом не знает. Но главное, что ты знаешь об этом", – добавил глава государтсва.

Напомним, в своем втором интервью за рулем Tesla президент Владимир Зеленский, комментируя ситуацию в "Слуге народа", заявил, что "в парламенте у нас демократия. По крайней мере пока". Он отметил, что пристально следить за работой депутатов и министров, и пообещал сделать серьезные выводы до конца года.

Комментируя слова президента, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью Фокусу предположил, что Зеленский имел ввиду, что демократии в парламенте станет еще больше.

"В парламенте всегда будет демократия. А поскольку мы живем в демократическом государстве, демократия будет не только в парламенте – она будет в самой стране. Вероятно, президент хотел сказать, что демократии в ВР будет еще больше", – заявил он.

Как ранее сообщал Фокус:

11 ноября фракция "Слуга народа" проголосвала за исключение из своего состава Анну Скороход и Антона Полякова. Депутаты часто голосовали в разрез с позицией большинства, а также критиковали руководство фракции. Для подтверждения этого решения еще необходимо собрать подписи членов фракции.