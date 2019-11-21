Рожкова: Если заемщик не возвращает деньги, это не значит, что кто-то из банкиров с ним в сговоре
В Нацбанке все решения принимаются коллегиально, поэтому экс-первый замглавы НБУ Александр Писарук не мог быть причастен к хищению 1,2 млрд грн стабкредита VAB Банку.
Об этом в интервью Liga.net рассказала первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова.
"Первая реакция была чем-то средним между негодованием и обидой. Абсолютно уверена в Александре – он не мог сделать того, в чем его подозревают", – заявила Рожкова.
По ее словам, "в НБУ абсолютно все построено на коллегиальных решениях – единоличного влияния на процессы нет, и в 2014 году тоже не было".
"К тому же речь шла о спасении банка – сотрудники НБУ сделали все возможное, чтобы защитить вкладчиков, а теперь их считают виноватыми. В тот момент нужно было принимать быстрые решения, чтобы не было паники", – добавила замглавы Нацбанка.
Также Рожкова отметила, что "если заемщик не возвращает деньги, это не значит, что кто-то из банкиров с ним в сговоре".
"Мы знаем множество примеров, когда крупные заемщики, в том числе из числа народных депутатов умышленно не платят по долгам, идут в суды, блокируют активы. Разве это означает, что банк с ними в сговоре?", – задается вопросом банкир.
Прокомментировала замглавы НБУ и задержание сотрудников регулятора по подозрению во взяточничестве: "Невозможно, чтобы в НБУ кто-то мог за деньги обеспечить нужное решение. Слишком уж много людей принимают участие в таких процессах, как, например, выдача лицензий финкомпаниям".
"Я думаю, здесь могло быть обычное мошенничество: люди просто решили подзаработать, а там – как получится. Ну и опять же, мы не исключаем, что это очередная атака на нашу репутацию, учитывая синхронность этих задержаний", – говорит она.
Как ранее сообщал Фокус:
- НАБУ сообщило о подозрении 10 лицам по делу о хищении 1,2 млрд стабкредита, выданного НБУ VAB банку в октябре 2014 года. Среди них – экс-первый замглавы НБУ Александр Писарук и владелец банка Олег Бахматюк.
- 11 ноября ВАКС арестовал на два месяца экс-директора департамента банковского надзора НБУ Аллу Шульгу. 13 декабря бывшего и.о. начальника управления НБУ по Киеву и Киевской области и члену советаНБУ Николая Каленского отправили под домашний арест.
- Сам Бахматюк, который сейчас находится за пределами Украины, пожаловался президенту Владимиру Зеленскому на "террор" со стороны силовиков и заявил, что предложил Фонду гарантирования вкладов погасить 8 млрд грн долгов.
- 15 ноября Высший антикорсудв качестве меры пресечения назначил Писуруку залог в размере 5 млн грн и обязал его носить электронный браслет.
- 19 ноября Писарука избрали в состав правления Европейской бизнес ассоциации, а уже на следующий день Райффайзен Банк Аваль внес залог за своего главу.