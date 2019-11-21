РФ пытается сделать слушания "морского дела" в Гааге закрытыми, – Зеркаль

Украина на слушаниях Арбитражного трибунала в Гааге настаивает на том, что дело о задержании Россией трех украинских кораблей возле Керченского пролива в 2018 году является срочным, так как уголовные дела против освобожденных моряков продолжаются.

Об этом в Facebook написала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Мы настаиваем на том, что дело является срочным, поскольку, несмотря на то, что в сентябре РФ освободила наших моряков, криминальные дела против них продолжаются. То есть, она и дальше продолжает отрицать иммунитет украинских моряков", - утверждает Зеркаль.

По ее словам, несмотря на то, что РФ вернула украинские корабли, она изъяла оружие кораблей, коммуникационное оборудование и документы.

"Таким образом, РФ продолжает нарушать приказ Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года и Конвенцию ООН по морскому праву", - отметила замминистра.

В то же время она подчеркнула, что трибунал должен положить конец этим нарушениям, а Украина требует окончательного решения о признании России виновной в нарушении ряда статей Конвенции.

Также она обратила внимание на то, что РФ пытается сделать слушания в Гааге максимально закрытыми.

Зеркаль сообщила, что эти слушания в суде ООН имеют процедурный характер, а по их результатам Арбитраж примет свое первое решение и утвердит правила своей работы, определит название дела и основы транспарентности, а именно возможность доступа широкой общественности к материалам дела, а также возможность трансляции слушаний в режиме онлайн.

Как ранее сообщал Фокус:

25 ноября прошлого года россияне захватили украинские корабли, направлявшиеся в Азовское море через Керченский пролив.

В России заявили, что не признают юрисдикцию Международного трибунала в Гамбурге, который постановил освободить украинские суда и моряков после инцидента в Керченском проливе.

26 июня МИД Украины выступил с заявлением в связи с нежеланием России выполнять требование приказа Международного трибунала по морскому праву.

В рамках обмена удерживаемыми лицами 7 сентября Россия освободила 24 моряка и 11 политзаключенных.

18 ноября МИД РФ заявило, что Россия передала Украине захваченные катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". ВМС Украины подтвердило получение суден.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что передача захваченых кораблей "не связана с решением трибунала".

Тем не менее, глава Минобороны Андрей Загороднюк назвал возврат Россией кораблей выполнением решения Морского трибунала.