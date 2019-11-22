Арахамия пойдет в НАБУ свидетельствовать о взятках в Раде

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия будет свидетельствовать о взяточничестве народных депутатов в НАБУ.

Об этом он сказал в эфире телеканала 1+1.

"Я, кстати, уже иду в НАБУ. Меня вчера упрекали: "Арахамия говорил об этом в эфире, а никуда не пошел". У меня есть повестка, я иду с адвокатом в НАБУ давать показания. То есть процесс идет", – рассказал он.

Ранее Арахамия заявлял, что о попытке подкупа ему сообщили два нардепа. Свидетеля такого предложения он планировал привести на телеэфир. Однако планы поменялись. Правоохранители запретили свидетелю показываться на телевидении.

Как ранее сообщал Фокус:

САП открыла уголовное производство по факту возможного получения взятки депутатами "Слуги народа". Расследование будет вести НАБУ.

Президент Владимир Зеленский заявил, что следит за скандалом и не допустит раскола фракции. По его словам, члены комитета должны пройти проверку на полиграфе. "Если подозрения оправдаются – мы с такими депутатами попрощаемся", – заявил президент.