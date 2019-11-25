Зеленский об исключении Иванисова: "У нас продолжается очищение, мы — народная партия"

Нардеп Роман Иванисов исключен из партии и фракции "Слуга народа".

Об этом сообщила замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук, передает Интерфакс-Украина.

"Решение об исключении Иванисова уже принято. На ближайшем пленарном заседании Рады об этом официально объявит спикер парламента", – добавила она.

Президент Владимир Зеленский также прокомментировал исключение Иванисова.

"Третьего депутата исключили из партии "Слуга народа". И мы этим гордимся, потому что у нас продолжается очищение, потому что мы действительно народная партия", – говорит Зеленский.

По его словам, в "Слуге народа" будут исключать всех, кто будет замешан в "договорняках" или на кого найдут что-либо "уголовное".

"У нас монобольшинство... Главное не количество депутатов - хотя это тоже очень важно. Главное – чтобы это были порядочные, честные и профессиональные люди", – добавил Зеленский.

Ранее в контексте исключения из фракции говорили в отношении депутатов Анны Скороход и Антона Полякова.

Оба народных избраниика после исключения заявили, что намерены и дальше поддерживать президента Владимира Зеленского как внефракционные депутаты.

Возможной причиной исключения Скороход послужило ее выступление в Раде, в котором она заявила о репрессиях со стороны власти.

Поляков же на прямо съезде партии "СН" рассказал журналистам, что глава ОП Андрей Богдан вызывал его "на ковер" и просил объяснений по некоторым голосованиям в Раде.

Как ранее сообщал Фокус:

18 ноября экс-нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук сообщил, что в 1996 году Иванисов был осужден за изнасилование. Наказание он отбывал в Мариупольской ИТК.

Генпрокурор Руслан Рябошапка сначала подтвердил начилие погашенной судимости у нардепа, но потом в ГПУ уточнили, что проверка в отношении Иванисова еще продолжается. Сам нардеп назвал эту информацию "заказухой".

20 ноября нард Иванисов заявил о приостановке членства во фракции на время проверки обнародованной в СМИ информации.

Юрист, экс-замглавы АП при Януковиче Андрей Портнов сообщил, что Иванисов в марте 1996 года Пологовским райсудом Запорожской области был осужден за изнасилование к 3,5 годам тюремного заключения.