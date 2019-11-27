Украина показала ОБСЕ "угробленные" корабли ВМСУ, которые вернула РФ

Сумма убытков на возвращенных Россией кораблях ВМС ВСУ составляет не менее 55,5 млн грн.

Об этом заявил зампостпреда Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский, передает Укринформ.

"Учитывая техническое состояние вооружения и кораблей в целом, их нельзя использовать по назначению. Согласно предварительному осмотру, сумма убытков на кораблях составляет не менее 55,5 млн гривень (примерно 2,1 млн евро)", – заявил дипломат.

Лоссовский добавил, что точную сумму ущерба можно будет назвать после завершения комплексного расследования с привлечением представителей отрасли.

Сегодня украинская делегация в Вене подробно проинформировала ОБСЕ о техническом состоянии возвращенных кораблей.

Почти все вооружение на кораблях либо отсутствует, либо разукомплектовано и приведено в неработоспособное состояние.

Кроме того, на возвращенных кораблях отсутствует навигационное оборудование, личное оружие и боеприпасы, средства связи и наблюдения, средства РХБ защиты, электромеханическое оборудование и другое имущество.

"Даже туалетные насосы, системы дренажа в туалетных баках, отдельные элементы фекальной системы, бойлеры, большинство плафонов, розеток и ламп были демонтированы", – добавил Лоссовский.

Как ранее сообщал Фокус:

18 ноября МИД РФ заявило, что Россия передала Украине захваченные катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". В военную гавань Очакова они прибыли 20 ноября.

Командующий ВСМУ Игорь Воронченко заявил, что Россия угробила украинские корабли. По его словам, на кораблях даже поснимали плафоны, розетки и унитазы.

25 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.