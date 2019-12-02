Песков: Путин готов дать Зеленскому "развернутые" ответы по Крыму

В настоящее время украинская сторона нарабатывает стратегию возвращения полуострова

Президент Украины Владимир Зеленский в большом интервью западным СМИ Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza заявил о том, что рассчитывает на саммите "нормандской четверки" в Париже затронуть тему Крыма.

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Он считает, что Киеву в решении вопроса с Крымом мог бы помочь Вашингтон.

"Мог бы быть такой формат переговоров: Украина, Россия, США", – отметил Зеленский.

В настоящее время украинская сторона нарабатывает стратегию возвращения полуострова. Создана рабочая группа по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Также планируется создание рабочей группы, которая будет считать убытки от российской оккупации Крыма, а потом Украина "предъявит консолидированную претензию РФ".

Слова Зеленского западным СМИ уже успели прокомментировать в Кремле, передает РБК.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по этому поводу заявил, что какое-либо обсуждение темы возращения Крыма невозможно.

"Здесь никакой реакции Кремля быть не может. Собственно, какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно. Об этом неоднократно говорилось на самых различных уровнях", – сказал он.

Комментируя намерение Владимира Зеленского поднять вопрос Крыма на встрече в "нормандском формате", Песков заявил: "Никакой здесь нету разницы, в каком формате ставить вопрос".

По его словам, Путин даст "развернутые и последовательные ответы", если ему Зеленский задаст вопросы о Крыме.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров призвал президента Украины Владимира Зеленского поднять тему Крыма на "нормандском" саммите в Париже.