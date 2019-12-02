"Слуги народа" нашли замену Яременко на должности главы комитета Рады
Руководить комитетом по международным отношениям – "не бонус и не награда, а серьезная ответственность", но в "СН" уверены, что Елизавета Ясько к этому готова
На сегодняшнем заседании фракции "Слуги народа" депутаты избрали Елизаветы Ясько на должность главы комитета Верховной Рады по внешней политике.
Об этом у себя в Facebook рассказала замглавы фракции Евгения Кравчук.
Ясько – глава постоянной делегации Украины в ПАСЕ, член Счетной комисии Рады и глава парламентского подкомитета по вопросам межпарламентского сотрудничества.
"Нам повезло с большим количеством сильных кандидатов... Мы понимаем, что руководить таким комитетом – не бонус и не награда, а серьезная ответственность. Уверены, Лиза к ней готова", – пишет Кравчук.
Также замглавы фракции отметила, что на заседание пришли и "исключенные коллеги".
"Мы их вежливо впустили, предложили чай-кофе и проголосовали все вместе за то, что не желаем их видеть на своем заседании", – добавила она.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 октября журналисты опубликовали фотографии переписки нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко с проституткой.
- Сначала он утверждал, что специально устроил провокацию, а потом извинился перед президентом и коллегами по фракции. При этом нардеп заявил, что публикация переписки – уголовное преступление.
- После этого фракции "Голоса", "Евросолидарности", "Батькивщины" и ОПЗЖ потребовали отставки Яременко с поста главы комитета.
- 1 ноября Яременко написал заявление об отставке, но сообщил, что передаст его спикеру только после решения фракции.
- 11 ноября "СН" решила переизбрать главу Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.