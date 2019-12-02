"Слуги народа" нашли замену Яременко на должности главы комитета Рады

Руководить комитетом по международным отношениям – "не бонус и не награда, а серьезная ответственность", но в "СН" уверены, что Елизавета Ясько к этому готова

На сегодняшнем заседании фракции "Слуги народа" депутаты избрали Елизаветы Ясько на должность главы комитета Верховной Рады по внешней политике.

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Об этом у себя в Facebook рассказала замглавы фракции Евгения Кравчук.

Ясько – глава постоянной делегации Украины в ПАСЕ, член Счетной комисии Рады и глава парламентского подкомитета по вопросам межпарламентского сотрудничества.

"Нам повезло с большим количеством сильных кандидатов... Мы понимаем, что руководить таким комитетом – не бонус и не награда, а серьезная ответственность. Уверены, Лиза к ней готова", – пишет Кравчук.

Также замглавы фракции отметила, что на заседание пришли и "исключенные коллеги".

"Мы их вежливо впустили, предложили чай-кофе и проголосовали все вместе за то, что не желаем их видеть на своем заседании", – добавила она.

Как ранее сообщал Фокус:

30 октября журналисты опубликовали фотографии переписки нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко с проституткой.

Сначала он утверждал, что специально устроил провокацию, а потом извинился перед президентом и коллегами по фракции. При этом нардеп заявил, что публикация переписки – уголовное преступление.

После этого фракции "Голоса", "Евросолидарности", "Батькивщины" и ОПЗЖ потребовали отставки Яременко с поста главы комитета.

1 ноября Яременко написал заявление об отставке, но сообщил, что передаст его спикеру только после решения фракции.