Яременко остается. Рада не смогла назначить нового главу комитета по внешним делам

Политика
"За" Ясько проголосовали всего 186 народных депутатов

Верховная Рада не назначила Елизавету Ясько главой парламентского комитета по вопросам внешней политики вместо Богдана Яременко, который попал в сексуальный скандал.

"За" Ясько проголосовали всего 186 народных депутатов. "Слуга народа" дала только 174 голоса, ОПЗЖ и внефракционные – по 4, депутатская группа "За будущее" – 3 и "Батькивщина" – 1.

Во время обсуждения депутаты критиковали объединение в одном проекте постановления увольнение и назначение руководителя комитета. Утверждали, что готовы голосовать за увольнение, а вот кандидатуру на должность сначала нужно заслушать, чтобы определиться, поддерживать ли ее.

Ясько – глава постоянной делегации Украины в ПАСЕ, член Счетной комисии Рады и глава парламентского подкомитета по вопросам межпарламентского сотрудничества.

Как ранее сообщал Фокус: