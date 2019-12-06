В СНБО назвали условия для проведения выборов в ОРДЛО

Выборы в ОРДЛО можно будет провести только после деоккупации Луганской и Донецкой областей.

Об этом на встрече с международного комитета Европарламента заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает пресс-служба Совета нацбезопасности.

"Это наши территории, где проживают наши люди. Выборы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей могут быть проведены только после ее деоккупации, и согласно нашему законодательству и стандартам ОБСЕ", – заявил Данилов.

По его словам, приоритет для Украины – мирное урегулирование ситуации на Донбассе, а также деоккупация Крыма.

Депутаты Европарламента, в свою очередь, заверили украинскую сторону в безоговорочной поддержке ее территориальной целостности и суверенитета.

Они также подчеркнули свой постоянный интерес к ряду вопросов безопасности в этом контексте, и в регулярном диалоге с украинскими партнерами.

Как ранее сообщал Фокус:

Украина предоставит выбор боевикам на время проведения выборов на Донбассе – "захотят выйти с войсками РФ – пусть выходят, захотят остаться – пусть остаются". Об этом заявил глава Комитета Рады по международным отношениям Богдан Яременко.