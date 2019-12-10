Направлен на дискриминацию русскоязычных: Бужанский предлагает отменить языковой закон
Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский внес в Раду проект закона об отмене языкового закона.
Об этом он сообщил у себя в Facebook.
Свое решение он мотивировал недавним заключением Венецианской комиссии, в котором говорилось, что закон якобы не выдерживает баланс между защитой украинского языка и обеспечением языковых прав нацменьшин.
Также Бужанский уверен, что "ничего общего с защитой и развитием украинского языка, действующий закон не имеет" и даже более того - он якобы "направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского языка".
По словам нардепа, отмена языкового закона, откроет возможность для написания "действительно стоящего документа", но конкретно о том, что это будет за документ и кто его напишет, народный избранник не уточнил.
Сегодня, 10 декабря, языковой омбудсмен Татьяна Монахова заявила, что не намерена инициировать переписывание закона о государственном языке или откладывание его имплементаци.
"Сейчас необходимо запустить этот закон, начать юридическую защиту государственного языка. К каждому закону можно присмотреться и сказать, что он не является совершенным. Но если мы сейчас не сдвинемся с места, а начнем переписывать, дискутировать, то мы этот процесс не запустим", – пояснила она.
6 декабря Венецианская комиссия предоставила свое заключение по украинскому языковому закону. Эксперты призывали Украину безотлагательно разработать закон о нацменьшинах и "рассмотреть возможность" отсрочки языкового закона (который уже вступил в силу) до тех пор, пока не будут учтены интересы нацменьшин.
Тажке Венецианская комиссия призывает украинских законодателей еще раз "подумать" над квотами на украинский язык на телевидении и радио и привести их в соответствие с принципом пропорциональности.
Требование же о переводе печатного материла в газетах и журналах на украинский язык и вовсе необходимо убрать из закона, добавили в комиссии.
Как ранее сообщал Фокус:
- 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". За него проголосовали 278 народных депутатов.
- После принятия закона тогда еще не вступивший в должность президента Владимир Зеленский заявил, что государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний.
- Он пообещал после вступления в должность тщательно проанализировать языковой закон и реагировать в соответствии со своими конституционными обязанностями и в интересах граждан Украины.
- Нынешний первый замглавы Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что, возможно, в закон о языке будут внесены правки, при этом единственным государственным языком в стране останется украинский.
- 16 июля в Украине вступил в силу языковой закон. Действие закона не распространяется на частное общение и совершение религиозных обрядов.