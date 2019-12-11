Епифаний объяснил, почему Филарет не стал предстоятелем ПЦУ

Перед созданием Православной церкви Украины все главы поместных Церквей говорили, что не признают ПЦУ, если ею будет руководить патриарх Филарет.

Об этом в интервью УП рассказал глава ПЦУ, митрополит Епифаний.

По словам Епифания, накануне предоставления томоса, представители Вселенского патриархата объездили все поместные Церкви и "прозондировали" почву.

"И все сказали, что если избирут патриарха Филарета, ни одна церковь не признает этой автокефалии. И это было условие. Не условие Вселенского патриарха, а условие всех других поместных церквей", – говорит предстоятель ПЦУ.

"Должна быть новая личность. Православный мир хотел видеть, чтобы во главе уже объединенной церкви был предстоятель, который не имел бы за собой какого-то негатива, каких-то исторических событий", – добавил он.

Также Епифаний заверил, что лично не участвовал в конечном этапе переговоров по созданию ПЦУ, поэтому когда Филарет подписывал документы (по ликвидации УПЦ КП), он сам якобы не верил в то, что они будут иметь силу.

Впоследствии, уже после создания новой Церкви, Епифаний просил Филарета пойти на компромисс, но тот сказал, что никакого компромисса не будет.

Как ранее сообщал Фокус:

15 декабря Объединительный собор в Киеве избрал главной единой поместной церкви митрополита Епифания (Думенко). Перед началом собора УПЦ КП и УАПЦ приняли решение о самороспуске.

Однако в мае патриарх Филарет публично отказался признавать ликвидацию УПЦ КП, заявил, что томос об автокефалии поставил церковь в зависимость от Константинополя, и призвал изменить устав ПЦУ.

24 мая синод ПЦУ отверг предложения Филарета и выразил поддержку Епифанию.

20 июня Филарет созвал Поместный собор для подтверждения существования УПЦ КП, на который явились только два епископа. По итогам собора онзаявил, что теперь в Украине существуют три православные церкви - УПЦ МП, церковь с "ограниченным томосом в подчинении Константинопольского патриархата" и независимый Киевский патриарахат.

ПЦУ отказалась признавать созванное патриархом Филаретом собрание во Владимирском соборе поместным собором и назвала его решения ничтожными.