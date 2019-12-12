"Сложности перевода". В ТКГ объяснили правку в коммюнике по итогам встречи "четверки"

Правки Офисом президента коммюнике по итогам встречи "четверки" в Париже – не более чем "сложности перевода".

Об этом в эфире hromadske заявил представитель Украины в ТКГ Алексей Резников.

По словам Резникова, это "надуманная, раздутая история из ничего"

"Представьте себе: идут сложные переговоры, в тот момент политические советники, представители четырех ведомств дошлифовывали слова, но идет общение на русском, немецком, французском и украинском языке, а текст получается на английском", – пояснил он.

В украинскую версию принятого на "нормандском саммите" в Париже коммюнике ранее внесли правку.

Изначально предложение об особом статусе ОРДЛО в украинской версии было сформулировано следующим образом: "Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках нормандского формата (Н4) и ТКГ по всем правовым аспектам закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) ОРДЛО".

Сейчас же "правовые аспекты закона об особом порядке" заменили на "все правовые аспекты особого порядка".

Сегодня Рада рассмотрит и может проголосовать в целом законопроект, продлевающий действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО на еще один год.

Как ранее сообщал Фокус:

9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца.

За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.

Принятые договоренности записаны в итоговом коммюнике.

После саммита президент Зеленский назвал двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным "дипломатической ничьей".

Стороны на встрече обсудили и газовые вопросы. Так, история с долгом РФ по арбитражу "снята с обсуждения", заявил президент Украины.