Дело Шеремета: Суд избирает меру пресечения подозреваемым (обновляется)

Печерский районный суд Киева сегодня будет избирать меру пресечения подозреваемым в убийстве Павла Шеремета. Первой начали избирать меру пресечения военнослужащей Яне Дугарь. Об этом сообщает корреспондент Фокуса.

Прокуратура будет просить назначить ей круглосуточный домашний арест. Согласно данным следствия, она вела наблюдение за домом Шеремета перед его убийством.

В зале суда присутствует надреп от "Евросолидарности" Яна Зинкевич, она готова взять Дугарь на поруки.

Прокурор просил рассматривать дело в закрытом режиме, однако судья отказал в этом ходатайстве.

Сегодня Зинкевич опубликовала у себя в Facebook справку, согласно которой Дугарь во время убийства Шеремета якобы была на фронте и физически не могла участвовать в преступлении. Народный депутат утверждает, что это создает алиби для подозреваемой.

Дугарь – медсестра одного из парашютно-десантных батальонов 25 отдельной воздушно-десантной бригады ДШВ ВС Украины.

Кавалер ордена "За мужество" III степени. Отмечена нагрудным знаком "За образцовую службу", медалью "За оборону Авдеевки", знаком отличия "За спасенные жизни", медалью "За сохраненные жизни", нагрудным знаком "Знак почета" от Министра обороны.

Обновлено 21:40

Адвокат Кузьменко закончил свое выступление.

"Российское ТВ отдыхает по сравнению с тем, как Аваков вчера навредил делу об убийстве Шеремета. Много чего Аваков уже говорил и в конце-конце это не подтверждалось. Уважаемый суд, вы – юристы, а Аваков – не юрист, он – бизнесмен. Призываю к вашей совести. Если бы Юлия Леонидовна могла такое сделать... У нее бы хватило духа в таком признаться. У меня все. Спасибо", – сказал он.

Обновлено 21:35

Адвокат зачитывает характеристики Кузьменко. Среди них – от "Правого сектора".

Обновлено 21:10

Адвокат Кузьменко уверен, что держать под стражей ее смысла нет, так как она не сможет влить на экспертов, свидетелей, а доказательств ее вины нет.

Обновлено 21:05

Адвокат, следует из материалов дела, говорит, что Кузьменко сотрудничала с "Правым сектором" и собирала для них деньги. А также изготовила загранпаспорт, что может говорить о том, что она могла иметь намерения покинуть страну. По его словам, осталось дочитать две судэкспертизы.

Обновлено 20:40

Возобновилось дело Антоненко после заявления об отводе судьи Вовка. Заявление не удовлетворено.

Тем временем, адвокат Кузьменко зачитывает выводы судмедэксперта по Шеремету.

Обновлено 20:25

Адвокат Кузьменко заявил, что по улице Ивана Франко было много людей. "Так что, каждый, кто гуляет по улице, причастен к месте преступления?"

Обновление 20:00

Адвокат зачитывает протокол допроса потерпевшей – журналистки Алены Притулы. Она была гражданской женой Шеремета.

Она говорила, что за ее машиной, которой управлял Шеремет, была слежка. По словам Притулы, Шеремет регулятно ездил в Москву.

Обновление 19:40

Обвнение зачитывает подозрение Юлии Кузьменко. Просят меру пресечения в виде заключения под стражей.

Суд по отводу судьи Вовка у Антоненко удалился для принятия решения.

Обновление 19:20

Тем временем, суд над Антоненко возобновился. Говорит, что не знал Шеремета лично.

"Пуму я знаю только по интернету. Мужа ее не знаю вообще", – сказал он.

Адвокат Кузьменко: "Если скриншоты с какого-то видео. Если вы считаете, что это доказательство – кто тут изображен, что там изображено...".

Обновление 18:50

Адвокат заявляет, что "чуда не произошло", у стороны обвинения нет доказательств, а слова про "Грады" на Киев" вырваны из контекста.

Обновление 18:45

Судья отклонила ходатайство по смене судьи Вовка. Люди, которые пришли поддержать Кузьменко кричат "ганьба".

Обновление 18:40

В зал заводят Юлию Кузьменко. Кроме того, в взал заседаний вернулась и судья.

Обновление 18:25

Суд по Антоненко начнется после того, как судья вынесет решение по отводу в заседании по Кузьменко, поскольку меру пресечения Антоненко изберет та же судья. Об этом сообщила менеджер группы Антоненко "Riffmaster"

Обновление 17:00

В зал зашла судья Светлана Шапитько. Она рассматривает ходотайство об отводе судьи Вовка.

Обновление 16:30

Суд начал избирать меру пресечения Андрею Антоненко. Дело также должен был слушать судья Сергей Вовк, но сторона защиты и ему заявила отвод. Ходатайство должен будет рассмотреть другой судья.

Обновление 15:50

Дело должен был слушать судья Сергей Вовк, но адвокат заявил ему отвод. Ходатайство аргументировали тем, что именно Вовк давал разрешение на обыск автомобиля Юлии Кузьменко и ее задержание. Адвокат считает, что судья может быть предвзятым в рассмотрении дела. Ходатайство защиты должен будет рассмотреть другой судья, и только после этого станет известно, кто будет избирать меру пресечения Кузьменко.

Обновление 15:28

На судебном заседании, по ходатайству защиты Юлии Кузьменко, подозреваемую выпустили из стеклянной клетки, чтобы она могла находиться рядом со своим адвокатом.

Обновление 15:09

Суд приступил к избранию меры пресечения Юлии Кузьменко. В зале суда собралась большая группа поддержки.Когда Кузьменко завели в помещение, ее встретили выкриками "Юля" и "Аваков - черт".

Обновление 14:47

Яну Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест до 8 февраля 2020 года. Аппеляцию на решение можно подать в течении 5 дней.

Обновление 14:00

Адвокат говорит, что в момент убийства Шеремета Дугарь находилась на территории закрытого военного госпиталя в Покровске. В качестве доказательства он продемонстрировал ее военный билет. По его словам, Дугарь впервые попала в Киев только в июле 2017 года.

Обновление 13:45

Сторона защиты заявляет, что до 13 июля 2019 года Дугарь находилась за границей. Также, как заявляет адвокат, в деле отсутствуют цель и мотив, что является обязательным.

Обновление 13:40

Защита считает подозрение необоснованным и удивляется, что за три года органы следствия не собрали документов по участию Дугарь в этом деле. Адвокат сообщил, что его подзащитную задержали во Львове.

Обновление 13:30

Также о готовности взять Дугарь на поруки заявил нардепт от "ЕС" Михаил Бондарь.

Также сегодня будут избирать меру пресечения музыканту и военнослужащему Андрею Антоненко и медику и волонтеру Юлии Кузьменко.

Согласно тексту подозрения, именно Антоненко, "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности" организовал преступную группу. В ночь на 20 июля 2016 года он якобы помогал Кузьменко закладывать взрывчатку. Антоненко и Кузьменко прокуратура будет просить арестовать без права залога.

Как ранее сообщал Фокус:

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста.

Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.