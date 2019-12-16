Адвокат Кузьменко показал переписку своей подзащитной накануне убийства Шеремета

Политика
Адвокат говорит, что время переписки противоречит версии следствия о неактивности телефона Кузьменко

Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко накануне преступления переписывалась с подругой в Facebook, что не совпадает с версией следствия.

Соответствующие скриншоты в сети опубликовал адвокат Кузьменко Владислав Добош.

Так, на недавнем брифинге, посвященном убийству Шеремета правоохранители рассказывали, что телефон Кузьменко 19.07.2016 года с 19-ти часов был неактивен - это для нее якобы не характерно.

В то же время, на скринах видно, как подозреваемая 19.07.2016 с 20:37 по 20:50 переписывается со своей подругой. 

Также Добош добавил, что Кузьменко познакомилась с Rifmaster'ом Андреем Антоненко в 2016 году, когда "было холодно". Тогда она якобы была свидетелм ДТП, в котором таксист сбил жену и ребенка Антоненко.

Подозреваемая написала об этом в Facebook и позже ей пришло сообщение от Rifmaster'а с просьбой быть свидетелем по ДТП. Таким образом, версия защиты не совпадает с версией обвинения, при которой Антоненко сам искал Кузьменко для убийства Шеремета.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.