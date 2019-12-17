"Будем в авангарде". Билецкий заявил о готовности к новому Майдану

Лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий заявил о готовности к продолжению митингов против открытия рынка земли и усилению их масштабов. Об этом он рассказал корреспонденту Фокуса.

"Наша цель митингов такая же, как и была с сентября, когда появились разговоры о продаже земли, – добиться моратория и создания нормальных условий для украинских фермеров, а не распродать страну транснациональным корпорациям за две копейки", – заявил он.

При этом Билецкий отметил, что сейчас митинги проходят более массовые, поскольку для их организации необходима была "раскачка". В преддверии голосования закона во втором чтении было решено мобилизовать силы на акцию протеста.

"Мы не профессиональные за деньги митингующие, чтобы иметь возможность митинговать неделями, месяцами, когда захочется. Для нас это действительно сложно Сейчас второе чтение. Это ключевой вопрос", – пояснил глава Нацкорпуса.

Он подчеркнул, что если закон будет принят, то акции будут только усиливаться.

"И не дай бог проголосуют, я уверен, что вся эта история будет усиливаться. Возможно, не тут в Киеве – но точно в регионах. Мы останавливаться не собираемся. У нас уже хорошое боевое товарищество с селянами", – рассказал Билецкий.

Комментируя сегодняшние столкновения под гостиницей "Киев" с правоохранителями, он заявил, что их инициатором выступила полиция. Также он добавил, что, если власть не откажется от своих планов, в стране возможен новый Мандан.

"Если будут такие вопросы, если увидим сдачу национальных интересов по Донбассу, будем видеть сдачу интересов с и продажу земли, он (Майдан, – ред.) бы и сам произошел. Будем готовы. Будем в авангарде", – подчеркнул Билецкий.

Напомним, сегодня под зданием парламента проходит несколько акций протеста. Самая масштабная – против открытия "дерибана земли". В митинги принимают участие представители "Батькивщины", "Свободы", "Нацкорпуса", Аграрной партии.

В центре столицы возле гостиницы "Киев" произошли столкновения между полицией и представителями "Нацкорпуса", которые хотели принести под Раду палатки.

В итоге две палатки установили на проезжей части возле гостиницы "Киев".

Палатки поменьше также установили под стенами парламента.

Как ранее сообщал Фокус:

13 ноября Верховная Рада в первом чтении, голосами 240 депутатов, поддержала законопроект №2178-10 об открытии рынка земли.

Накануне голосования президент Зеленский заявил, что между первым и вторым чтением в проект будут внесены правки, согласно которым право покупать с/х землю смогут только украинцы. Также в законопроект включат норму, согласно которой вопрос о продаже земли иностранцам должен решатся исключительно на референдуме.