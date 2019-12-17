Протесты под Радой: пострадали 17 полицейских, задержаны 26 человек
Во время столкновений возле Верховной Радой пострадали 17 правоохранителей, 26 протестующих задержали. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, передает Громадське.
"На данном этапе у нас 17 пострадавших правоохранителей, двое из которых находятся в медицинских учреждениях. Я думаю, что эта цифра может меняться. И 26 задержанных правонарушителей", – отметил он.
Корреспондент Фокуса с места событий сообщает, что на сегодня акция подходит к концу. Большинство протестующих уже разошлись, но собираются вернуться завтра. На данный момент работает только одна сцена, возле которой находятся около 100 человек.
Улица Грушевского возле парламента разблокирована, движение транспорта возобновлено.
Фото: Фокус, Владимир Самарский
Напомним, сегодня под зданием парламента проходит несколько акций протеста. Самая масштабная – против открытия "дерибана земли". В митинги принимают участие представители "Батькивщины", "Свободы", "Нацкорпуса", Аграрной партии.
Около 11:30 в центре столицы возле гостиницы "Киев" ранее уже произошли столкновения между полицией и представителями "Нацкорпуса", которые хотели принести под Раду палатки. Тогда пострадали два правоохранителя. В итоге две палатки установили на проезжей части возле гостиницы "Киев".
В 13:45 столкновения возобновились. Протестующие хотели поставить новые палатки, но им не дали это сделать полицейские. В итоге палатки демонтировали, а участников митинга оттеснили.
Как ранее сообщал Фокус:
- 13 ноября Верховная Рада в первом чтении, голосами 240 депутатов, поддержала законопроект №2178-10 об открытии рынка земли.
- Накануне голосования президент Зеленский заявил, что между первым и вторым чтением в проект будут внесены правки, согласно которым право покупать с/х землю смогут только украинцы. Также в законопроект включат норму, согласно которой вопрос о продаже земли иностранцам должен решатся исключительно на референдуме.
- Евросоюз выразил поддержку планам правительства Украины открыть в стране рынок земли. В Брюсселе считают, что такая реформа может "раскрыть огромный потенциал для экономики".