Протесты у Рады – это спектакль, – Арахамия

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал происходящее возле Верховной Рады спектаклем. По его мнению, это делалось для срыва заседание из-за нежелания голосовать за законы о снятии неприкосновенности и по янтарю. Об этом сообщил LB.ua.

"Сегодня не было на повестке дня ничего про землю. Но было кое-что другое. В частности, снятие депутатской неприкосновенности. И вы видите, кто вышел и заблокировал трибуну. Кто-то очень-очень не хочет, чтобы была отменена депутатская неприкосновенность. Это первое", - сказал он журналистам в кулуарах парламента.

Также он отметил, что на эту неделю запланирован законопроект о легализации янтаря. "Нам говорят, что не будет вам никакого янтаря, будем блокировать", - сказал Арахамия.

"Третье - есть законопроект, что все одинокие пенсионеры старше 80 лет получат специальные выплаты. Говорят, что вы получите от этого много политических баллов, не нужно этого делать. Четвертое - 80 тысяч одиноких сирот тоже получат дополнительную финансовую помощь, и тоже этого не надо делать", - добавил депутат.

В связи с этим Арахамия считает, что сегодняшние митинги организовали с целью сорвать заседение парламента.

"То, что сегодня происходит, никак не связано с землей. Это просто, на мой взгляд, спектакль, чтобы сорвать сегодняшнее заседание Верховной Рады", - сказал Арахамия.

Напомним, сегодня под зданием парламента с утра начались несколько акций протеста. Самая масштабная – против открытия "дерибана земли". В митинги принимают участие представители "Батькивщины", "Свободы", "Нацкорпуса", Аграрной партии.

Около 11:30 в центре столицы возле гостиницы "Киев" ранее уже произошли столкновения между полицией и представителями "Нацкорпуса", которые хотели принести под Раду палатки. Тогда пострадали два правоохранителя. В итоге две палатки установили на проезжей части возле гостиницы "Киев".

В 13:45 столкновения возобновились. Протестующие хотели поставить новые палатки, но им не дали это сделать полицейские. В итоге палатки демонтировали, а участников митинга оттеснили.

В ходе столкновений пострадали 17 правоохранителей, 26 протестующих задержали.

Как ранее сообщал Фокус:

13 ноября Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об открытии рынка земли.

Накануне голосования президент Зеленский заявил, что между первым и вторым чтением в проект будут внесены поправки, согласно которым право покупать с/х землю смогут только украинцы. Также в законопроект включат норму, согласно которой вопрос о продаже земли иностранцам должен решаться исключительно на референдуме.