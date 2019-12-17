Коболев рассказал, что будет в случае провала переговоров о транзите газа

Политика
Трехсторонние переговоры назначены на четверг, 19 декабря

Очередные трехсторонние переговоры по транзиту газа между Россией, Украиной и Еврокомиссией назначены на четверг, 19 декабря. Новую дату в своем Twitter написал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

"Настало время отправить позитивный сигнал рынкам и потребителям", – написал еврочиновник.

Кстати, на тот же день, 19 декабря, назначена пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Как правило, во время таких мероприятий в прошлые годы глава российского государства сообщал важные новости.

В свою очередь, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает, что вероятность того, что договор о транзите газа через Украину не будет подписан до конца года остается по прежнему большой, но тогда дискуссия на эту тему может возобновиться в апреле-мае 2020 года, паишет Интерфакс-Украина.

"Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле-мае вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами", – сказал он.

Коболев также отметил, что долгосрочное прекращение транзита, которое в случае такого развития событий, будет первым в истории страны, станет большим вызовом для экономики.

Как ранее сообщал Фокус:

 